Família morre afogada após carro cair no Rio Iguaçu, na RMC

Três pessoas de uma mesma família foram encontrados mortos pelo Corpo de Bombeiros na noite de sexta-feira no Rio Iguaçu, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba.

Segundo relato de familiares, avós e a neta de 9 anos teriam desaparecido na noite de quarta-feira (11). Com o desaparecimento, a família realizou buscas na região e visualizou o teto de um veículo submerso no Rio Iguaçu.

A partir disso, uma equipe dos Bombeiros fez a aproximação com barco no final da tarde desta sexta-feira (13) e visualizou que havia no mínimo uma vítima no interior do veículo. Uma equipe do Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST) se deslocou para realização de mergulho quando encontrou outros dois corpos, sendo dois adultos e uma criança.