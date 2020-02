A família de Adrian Mathias, 14 anos, já não precisa mais contar com a ajuda de voluntários para levar o adolescente ao Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, durante seu tratamento contra a leucemia. Na tarde de quarta-feira (5) eles receberam de presente um carro comprado graças à uma vaquinha virtual organizada por pessoas que se comoveram com as dificuldades enfrentadas por Adrian e seus pais, após furto do Fiat Uno 1994, no dia 12 janeiro deste ano. O carro novo é um Palio Weekend 2005, 11 anos mais novo que o Uno.

“A gente fica sem saber o que falar, não temos nem como agradecer quem ajudou. Agradecemos a Deus tudo o que fizeram por nós e pedimos saúde, para o Adrian e para todas as pessoas que nos ajudaram”, diz emocionado Gerson de Moraes, 39, pai de Adrian.

Segundo ele, o carro ‘novo’ que custou R$ 15 mil trará mais comodidade para Adrian e o restante da família. “É um carro bem melhor, mais confortável. Tem até ar-condicionado. Agora temos como levar o Adrian para o hospital. Além disto, ainda vou poder usar para ir para o trabalho, assim que eu conseguir um emprego”, relata Gerson, que está desempregado.

Novo emprego

Após a divulgação de matérias com o pedido de ajuda para encontrar o Uno furtado em um supermercado do bairro Pinheirinho e encontrado ‘depenado’ dias depois, Cristiele Mathias – mãe de Adrian e o irmão mais velho do menino conseguiram um emprego. Mas agora, quem deve seguir cuidando de Adrian e controlando sua rotina de medicações e alimentação é Cristiele, deixando para Gerson a responsabilidade de garantir o sustento dos filhos e da casa.

“Adrian tem que tomar os remédios, vitaminas e ter uma alimentação especial. Ele não se adaptou a ficar só comigo. Assim, a mãe vai cuidar dele agora e eu vou trabalhar”, explica o pai, que procura uma oportunidade como garçom, cozinheiro, pizzaiolo ou em outra função da área de gastronomia, ramo em que ele tem mais de 20 anos de experiência.

Vida nova

Ainda com a ajuda de voluntários, a família que veio do Rio de Janeiro (RJ) para Curitiba para o tratamento, conseguiu alugar e mobiliar uma casa no Tatuquara, pertinho da residência dos parentes de Cristiele.

“Vamos ficar aqui. Agora é tocar a vida, trabalhar e pedir pela cura de Adrian. Felizmente os exames estão bons, o organismo dele reagiu bem aos remédios e no mês que vem ele deve passar para a fase de manutenção do tratamento”, finaliza Gerson.

Quem quiser oferecer um trabalho para Gerson, o telefone de contato é (41) 99544-6857.