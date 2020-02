A primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, será recebida pelo governador Ratinho Jr na manhã desta sexta-feira (7) na Academia da Polícia Militar, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba.

A esposa do presidente Jair Bolsonaro estará com o ministro da Cidadania, Osmar Terra, na entrega de 222 carros e 15 micro-ônibus do Sistema Único de Assistência Social (Suas), beneficiando 167 municípios paranaenses. O investimento é de R$ 17,7 milhões.

Os veículos serão destinados para a Rede de Proteção Social Básica e Especial do Suas. De acordo com o Ministério da Cidadania, a ação qualifica o atendimento a famílias vulneráveis, permitindo que as equipes de assistência social tenham acesso a esse público.

“Quem está na ponta sabe das necessidades dos mais vulneráveis, sejam idosos, pessoas com deficiência, crianças. O Estado tem buscado atender com eficiência os que mais necessitam”, destaca o ministro Osmar Terra.

Em 2019, foram entregues 455 veículos dentro da política de Mobilidade no Sistema Único de Assistência Social (MOBSuas) em todo o Brasil, sendo 224 carros de passeio e 231 micro-ônibus. Os micro-ônibus são adaptados e tem capacidade para 28 passageiros, um motorista e um cadeirante.

Os veículos são adquiridos de forma descentralizada, por meio de Ata de Registro de Preços, permitindo redução do tempo e otimização da compra, além de padronizar os veículos que atendem à população.