O litoral do Paraná tem muitas riquezas, entre elas a ostra de Guaratuba, que está conquistando fama internacional. Segundos especialistas japoneses, a iguaria é considerada a terceira melhor em sabor do mundo. Além do status, a ostra nativa da baía de Guaratuba está em processo de Indicação Geográfica (IG), um selo conferido à produtos característicos do seu local de origem com uma qualidade única em função de seus recursos naturais.

O processo de estruturação da ostra ocorre com o apoio do Sebrae Paraná pela prefeitura de Guaratuba. O Sebrae promove ações junto aos produtores, e em 2023, o plano de ação prevê pesquisa histórico-cultural, delimitação de área, caracterização do produto, caderno de especificações técnicas e documentação final.

De acordo com a Associação Guaratuba na de Maricultores (Aguamar), foram produzidas 1,2 milhão (100 mil dúzias) de ostras em 2021, número que demonstra crescimento em comparação com as 960 mil (80 mil) cultivadas em 2020.

Título de Patrimônio Municipal

O cultivo da ostra da baía de Guaratuba também recebeu o título de patrimônio imaterial municipal. A baía de Guaratuba é rodeada por serras e recebe 24 rios que trazem água doce, matéria orgânica e algas que vão se misturando com a água salgada na boca da barra. “Isso acaba tendo uma condição boa de algas que faze parte da dieta da ostra. Além de ser uma região de proteção ambiental com baixa ocupação humana, o que faz com que a nossa qualidade da água seja excepcional”, explicou Nereu de Oliveira, maricultor e representante da Aguamar.

Onde encontrar a Ostra de Guaratuba?

Na comunidade do Cabaraquara (acesso na estrada ao lado do Ferry Caiobá-Guaratuba), vários restaurantes servem a iguaria em meio à Mata Atlântica e com direito a caminhar pelo mangue e contemplar a vista da baía. In natura, gratinada, com mel, frutas, cachaça, ou como ingrediente principal do risoto, as variações de preparações do molusco pretendem agradar todos os paladares.

O turista e morador também pode preparar a ostra em casa. A dúzia da ostra pode ser comprada direto do produtor no Mercado Municipal do Peixe (Rua Newton de Souza, nº 364, Centro).

Veja que incrível