O rompimento de uma adutora na Rua Anita Garibaldi, em Curitiba, vai deixar seis bairros da cidade sem água nesta quarta-feira (24). A previsão da companhia é que o abastecimento retorne apenas no fim da tarde, por volta das 17h.

Segundo a Sanepar a falha vai afetar o abastecimento em seis bairros. Sáo eles: Barreirinha, Ahu, Boa Vista, São Lourenço, Cachoeira e Abranches. A manutenção deve ser concluída em torno das 14 horas, e a previsão é de que o abastecimento seja normalizado por volta das 17 horas.

+Viu essa? Receita Federal abre nesta quarta-feira consulta do 1º lote de restituição do IR

A Sanepar orienta que a população deve fazer uso racional da água, restringindo o consumo para alimentação e higiene pessoal. Podem ficar sem água durante este período principalmente os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

+Viu essa? Fogo? Fumaça em bueiros de Curitiba é explicada pela Sanepar

Se você ficou sem água basta entrar em contato pelo Serviço de Atendimento ao Cliente da Sanepar, pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar a orientação é que o consumidor tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!