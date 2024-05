Falta de água em Curitiba! Cinco bairros ficam sem abastecimento neste sábado

A Sanepar informa que uma queda de energia registrada no Centro de Reservação Parolin, em Curitiba, neste sábado (18), pode afetar o abastecimento de água em cinco bairros da capital paranaense.

LEIA AINDA – Curitiba tem alerta de perigo para tempestade: chuva e ventos de 100 km/h

A paralisação desta unidade afeta o abastecimento nas regiões dos bairros Água Verde, Guaíra, Parolin, Prado Velho e Rebouças. Ainda não há prazo para o retorno da energia. A princípio, o fornecimento de água só deve voltar à normalidade no início da noite e será de forma gradativa.

Só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

VIU ESSA? Bairro de Curitiba ganha nova rotatória em ruas movimentadas e com ‘nó no trânsito’

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!