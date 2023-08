Bairros de Curitiba podem ficar sem água nas torneiras nesta quarta-feira (9), data em que Sanepar irá executar um serviço de manutenção eletromecânica e substituição de registro em rede. Devem ser afetados os bairros Cabral, Juvevê, Hugo Lange, Alto da Glória, Centro, Jardim Social, Bacacheri, Alto da XV, Tarumã, Capão da Imbuia, Jardim Botânico, Água Verde, Batel, Rebouças, Cristo Rei e Prado Velho.

De acordo com a empresa, o serviço será feito das 9h às 11h, com normalização em torno das 17 h de quarta-feira. Podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar.

Imóveis com caixa-d’água

A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

A Sanepar pede a colaboração de todos e orienta para que a população utilize a água com racionalidade.

Dúvidas e reclamações

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar.

