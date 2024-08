Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (28)

Obituário Curitiba. Lista de falecimentos desta quarta-feira (28)

AILTON GREGORIO LEITE, 56 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: LIRIANE DA SILVA RAMOS LEITE. Filiação: JOSE GREGORIO LEITE e IRACEMA ANTUNES LEITE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 28 de agosto de 2024 às 11:00h.

ALADIR MARIA DESORDI LAUTERT, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANGELIN LUIZ DESORDI e HELENA DESORDI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 17:00h.

ANDERSON DOS SANTOS LIMA, 40 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOSE APARECIDO DONIZETE LIMA e IVETE FERREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quarta-feira, 28 de agosto de 2024.

ANTENOR DOS PASSOS, 77 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: HONORIO BATISTA DOS PASSOS e CLARINDA DE FREITAS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 28 de agosto de 2024 às 11:00h.

ANTONIO CARLOS PEREIRA LIMA DA MOTTA, 75 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) ELETRÔNICO. Filiação: ALOYSIO MOTTA e SONIA PEREIRA LIMA DA MOTTA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 28 de agosto de 2024 às 14:30h.

ANTONIO JAIRO STEVANATO, 73 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: QUIRINO STEVANATO e MARIA ROQUE STEVANATO. Sepultamento: CREMATORIO A DEFINIR, quarta-feira, 28 de agosto de 2024.

APARECIDA DE OLIVEIRA SIQUEIRA, 85 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ANTONIO DE SIQUEIRA. Filiação: MANOEL QUIRINO DE ALMEIDA e APARECIDA NUNES DE ALMEIDA. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, quarta-feira, 28 de agosto de 2024 às 16:00h.

BEATRIZ DE ARAUJO GUIMARAES, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE VALDIR GUIMARAES. Filiação: JOAO LUIZ DE ARAUJO e MARIANA LUIZ DE ARAUJO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quarta-feira, 28 de agosto de 2024 às 17:00h.

BERNADETE MARGARETE ANZOLIN CALCAGNOTTO, 66 ano(s). Profissão: ASSISTENTE SOCIAL. Cônjuge: CESAR FERNANDES CALCAGNOTTO. Filiação: DOMINGOS REINALDO ANZOLIN e MARIA DA SILVA ANZOLIN. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 16:00h.

CARLOS ROBERTO FELDMANN, 81 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA ORLANDA GONCALVES FELDMANN. Filiação: EMILIO THEODORO FELDMANN e HELENA FELDMANN. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 28 de agosto de 2024 às 15:00h.

CECILIA GONCALVES DE LIMA DOS SANTOS, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MARIA GONCALVES DE LIMA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 15:00h.

CELIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS, 75 ano(s). Profissão: MASSAGISTA. Cônjuge: JOAO ALVES. Filiação: SEBASTIAO DOS SANTOS e EMILIA RIBEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 28 de agosto de 2024 às 15:00h.

CRISTIANO DE JESUS FLORENTINO, 49 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL. Cônjuge: FRANCIELY MARIA SCREINER. Filiação: ELISEU DE JESUS FLORENTINO e MARLENE ANGELICA FLORENTINO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 28 de agosto de 2024 às 16:30h.

DAUGI DE JESUS FERREIRA PINHEIRO, 59 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ATAIDE PINHEIRO DA SILVA e ILDA FERREIRA PINHEIRO. Sepultamento: CEMITERIO COLONIA DOM PEDRO C LARGO, quarta-feira, 28 de agosto de 2024 às 17:00h.

DAVID PEREIRA DE VASCONCELOS, 81 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: BELARMINA DE LOURDES DE VASCONCELOS. Filiação: JOVINIANO PEREIRA VASCONCELOS e MARIA DORANJES DE VASCONCELOS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quarta-feira, 28 de agosto de 2024 às 10:30h.

DEJAIL CESAR GONCALVES, 67 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOAO MARIA GONCALVES e MARIA BONASSOLI GONCALVES. Sepultamento: (BALSA NOVA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BALSA NOVA, quarta-feira, 28 de agosto de 2024.

ELZA NASCIMENTO DOS SANTOS DA SILVA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LINDAURO. Filiação: JOSE DOMINGUES DOS SANTOS e FRANCISCA NATALIA DO NASCIMENTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 28 de agosto de 2024 às 09:00h.

ETELVINA NIDIVIESKI, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CLEMENTE NIDIVIESKI. Filiação: JOAQUIM DE OLIVEIRA e JOSEFA GONCALVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 28 de agosto de 2024 às 10:00h.

EUGENIA STIVAL BALBINOT, 96 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: ANTONIO STIVAL e MARIA ZILIOTTO STIVAL. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 17:00h.

EVELYN CRISTINA SIMAO SANTIN, 41 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ANDRE LUIZ SANTIN. Filiação: VANDI MARIA SIMAO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 28 de agosto de 2024 às 16:00h.

FRANCISCA DE CAMARGO KEMPA, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO KAMPA. Filiação: MANOEL CAMARGO JUNIOR e ALINA GONCALVES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quarta-feira, 28 de agosto de 2024 às 17:00h.

FRANCISCO JUNGLAUS, 71 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ABELARDO MARTINS. Filiação: MANOEL JUNGLAUS e ALZIRA SEVERINO JUNGLAUS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 28 de agosto de 2024 às 12:00h.

GENOVEVA GOGOLA BASTOS, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANOEL GOMES BASTOS FILHO. Filiação: JOSE GOGOLA e ANGELICA GOGOLA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, quarta-feira, 28 de agosto de 2024 às 10:00h.

IRACI MATIAS RAMOS, 69 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: GALDINO MATIAS RAMOS e IRACEMA DA SILVA RAMOS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 28 de agosto de 2024 às 10:00h.

JOACIR GONCALVES NEVES, 65 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA DE FATIMA DE SOUZA NEVES. Filiação: JAEL DE OLIVEIRA NEVES e JAEL DE OLIVEIRA NEVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 28 de agosto de 2024.

JOSE ARIMATEIA DE SOUZA, 57 ano(s). Profissão: LABORATORISTA. Filiação: MANUEL ARGEMIRO DE SOUZA e NADIR MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 28 de agosto de 2024 às 11:30h.

JOSE VALDIR SAQUETTI, 76 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: OTILIA CAETANO SAQUETTI. Filiação: GIACOMO SAQUETTI e IDA CAMPESTRINI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 28 de agosto de 2024 às 11:00h.

JUAREZ GABARDO, 78 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: FLORIDO GABARDO e ALINA PAROLIM GABARDO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 17:00h.

LEONARDO VIEIRA MACHADO, 90 ano(s). Cônjuge: INEZ VIEIRA MACHADO. Filiação: JOSE FRANCISCO FRANCISCO MACHADO e ETELVINA VIEIRA MACHADO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 28 de agosto de 2024.

LOLI GONCALVES MACHADO, 72 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA IVONE MACHADO. Filiação: ALIPIO ONCALVES MACHADO e CECILIA QUEDAS MACHADO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 28 de agosto de 2024 às 17:00h.

LUCIANO PAULO DE OLIVEIRA, 36 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: LUCIANA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 28 de agosto de 2024 às 10:30h.

MARIA DE LOURDES NOGUEIRA MARQUES, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARLOS ALBERTO CANTARINO MARQUES. Filiação: MOACYR GONSALVES NOGUEIRA e DIVA ROCHA NOGUEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 19:00h.

MARIA DO ROSARIO PEREIRA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JASON ANTONIO DE OLIVEIRA. Filiação: ANA DIAS COELHO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 28 de agosto de 2024 às 10:00h.

MARIA DULCE SILVERIO, 73 ano(s). Profissão: PROTETICO(A). Filiação: URIAS SILVERIO e MARIA SCHEISSL SILVERIO. Sepultamento: RIO NEGRINHO – SC, quarta-feira, 28 de agosto de 2024 às 17:00h.

MARIA VANUZIA NASCIMENTO DA SILVA, 44 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: JOSE MARCONI DA COSTA SILVA. Filiação: MANOEL ALVES DA SILVA e MARIA DO CARMO NASCIMENTO DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 13:00h.

MARTHA LUCAS BEZRUTCHKA, 102 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HILARIO BEZRUTCHKA. Filiação: JOSE LUCAS e CATARINA LUCAS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 28 de agosto de 2024 às 16:00h.

MILIANA PEREIRA MAURICIO, 39 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: JOSE MAURICIO JUNIOR e NADIR PEREIRA MAURICIO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quarta-feira, 28 de agosto de 2024 às 16:00h.

OSMAR JOSE LOPES, 68 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: CLOTILDE RIBAS LOPES. Filiação: OSVALDO LOPES e ANAIZA ANTUNES LOPES. Sepultamento: JARDIM PARAISO, quarta-feira, 28 de agosto de 2024.

OSWALDO RODRIGUES DO AMARAL, 70 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: IBAIRA ALVES. Filiação: APARECIDO RODRIGUES DO AMARAL e MARIA PEREIRA DO AMARAL. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 16:30h.

PAULO ROBERTO CHAVES, 67 ano(s). Profissão: GARÇOM. Filiação: PEDRO CLARO CHAVES e DIAIR CASTRO CHAVES. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, quarta-feira, 28 de agosto de 2024.

ROMEU ALVES PEREIRA, 80 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: JOSE ALVES PIRES e ZEFERINA ALVES PEREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 20:24h.

SANTINA DE FATIMA DA SILVA, 61 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: JOSE PEREIRA DA SILVA e ANA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 28 de agosto de 2024 às 12:00h.

THEREZA LUIZA MONTANHER, 96 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: GERALDO MONTANHER. Filiação: SEBASTIAO ROZENDO FERREIRA e RITA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 17:00h.

VALENTINA VITORIA ARAUJO, 1 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: CRISTIELE IMACULADA ARAUJO LOPES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 28 de agosto de 2024 às 17:00h.

WILLIAN MUNHOZ DE OLIVEIRA, 61 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: NADIR GERCI MUNHOZ DE OLIVEIRA e DORA LIDICE MUNHOZ DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATORIO A DEFINIR, quarta-feira, 28 de agosto de 2024.

