Fábrica caseira de armamento pesado surpreende PMs na RMC

A Polícia Militar do Paraná acertou mirou e acertou durante ação contra o crime organizado de Colombo, cidade vizinha à capital paranaense Um verdadeiro arsenal de fabricação caseira foi descoberto, junto com uma quantidade significativa de entorpecentes.

A operação, que resultou na prisão em flagrante de dois homens, teve início durante um patrulhamento de rotina na rodovia da Uva. Os policiais abordaram um veículo suspeito e, bingo! Na revista, encontraram uma pistola artesanal e dez munições. O condutor do carro foi imediatamente detido.

Seguindo a pista quente, a equipe da PM foi para uma residência no Jardim Monza. O que encontraram lá dentro deixou até os mais experientes policiais boquiabertos: quatro submetralhadoras e três pistolas, todas de fabricação caseira, além de mais munições.

Como se não bastasse o arsenal, os agentes também se depararam com porções de maconha e crack, uma balança de precisão e materiais para embalar drogas. Um segundo suspeito foi preso no local.

O coronel Jefferson Silva, comandante-geral da PMPR, não escondeu a satisfação com o resultado da operação. “Estamos firmes no enfrentamento ao crime organizado, especialmente no combate ao tráfico de drogas e à circulação de armas ilegais. Essas ações são essenciais para garantir mais segurança e tranquilidade à população do Paraná”, declarou.

Os suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil em Colombo, onde os procedimentos legais serão realizados.