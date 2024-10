Fã “carne e unha” realiza sonho ao encontrar Fábio Jr. em Curitiba

A noite deste sábado (12) vai ficar na memória da cozinheira Nadir da Silva, 55 anos, fã do cantor Fábio Jr.. O cantor esteve em Curitiba para um show na Ligga Arena, uma oportunidade para a superfã dar um abraço especial no ídolo, além de entregar presentes. Em um papo com o cantor, Nadir, que teve a história contada aqui na Tribuna, surpreendeu Fábio Jr ao mostrar as tatuagens feitas em homenagem ao ídolo.

Logo que se encontraram o artista a abraçou e ela emocionada disse: “Meu Deus, é meu sonho, minha vida, é tudo”, conforme pode ser conferido no vídeo abaixo.

Fã desde criança do Fábio Jr., ela já esteve em vários shows do artista e tem o nome e frases tatuadas no corpo de momentos da vida dele, além de fotos e quadros espalhados pela casa. Na sexta-feira (11) Nadir havia recebido uma mensagem do artista agradecendo o carinho e perguntando “Vou te ver no show, né?”.

No sábado ela estava lá, com presentes para o artista, no encontro intermediado pela Tribuna do Paraná. Nadir da Silva entregou um ursinho de pelúcia que fala “Te amo para sempre” e outros itens. Fábio Jr se encantou e brincou com o ursinho e conferiu cada um dos itens recebidos.

Natural de Cascavel, Nadir contou que aprendeu a gostar do Fábio Jr. ouvindo as músicas dele no rádio, depois vendo ele como artista e se tornou fã. Casada e mãe de uma jovem que a acompanha nas apresentações, Nadir ficou encantada com o artista durante o encontro.

Que tal entrar no clima deste encontro especial? Só dar o play abaixo e curtir o clássico Alma Gêmea!

Fã de carteirinha, Nadir já perdeu as contas dos shows que já foi. Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná

