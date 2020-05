A pedido da prefeitura de Curitiba, o Exército vai auxiliar a organizar e evitar aglomerações nas filas da Caixa Econômica Federal e nos principais terminais de ônibus de Curitiba. Serão 150 militares trabalhando por dia nesta operação durante a pandemia do coronavírus. Além da organização, o Exército irá alertar a população para o uso obrigatório de máscara em locais públicos.

Ao todo, 18 agências do banco estatal serão monitoradas por militares das 7h30 às 12h. A operação terá início no dia 14 de maio e vai até 13 de junho, com possibilidade de prorrogação, se necessário. As filas na Caixa são pontos de grande aglomeração, principalmente para o sistema de resgate do auxílio emergencial de R$ 600, que acabam sendo somadas aos beneficiários do Bolsa Família e informais que necessitam do atendimento bancário.

Filas na Caixa causam aglomeração em Curitiba | Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná

“Os militares irão fazer a orientação, assim como a marcação de espaços no lado de fora das agências para evitar aglomeração. Eles também farão a orientação sobre o uso de máscaras. Isso será feito em conjunto com integrantes da Guarda Municipal e também a Polícia Militar”, explica o major Eduardo Faraco.

Nos terminais

O Exército irá atuar nos terminais do Pinheirinho, Cabral, Boqueirão e Santa Cândida no horário de pico da manhã, das 5h30 às 8h30. Já no período do final do expediente, os militares irão fazer a orientação de embarque nas Praças Carlos Gomes e Rui Barbosa. Durante a pandemia, os militares também estão ajudando a atender pacientes com suspeita de covid-19 nas UPAs da cidade.

“O que foi combinado é que iremos orientar as posições das filas e nas plataformas de embarque. Dentro do ônibus não. Serão 100 militares para trabalhar nas filas da Caixa e 50 designados para os terminais”, avisa o major.

As filas nos ônibus geram reclamações de usuários, que temem contrair a doença. Após muitas queixas de passageiros do transporte coletivo de Curitiba e região, que criticavam os perigos de contaminação do coronavírus por causa da lotação dos ônibus da cidade, a Urbs, empresa municipal que gerencia o sistema na capital, implantou uma série de regras para evitar aglomerações no transporte público.

A principal mudança acontece em terminais, de onde os ônibus deverão partir apenas com a lotação máxima de 50%, o que deve ser fiscalizado pela Urbs e Guarda Municipal.

