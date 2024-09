Ex-vereadores podem pagar R$ 328 mil por obras mal executadas em cidade da RMC

O Ministério Público do Paraná (MPPR) propôs uma ação contra dois ex-presidentes da Câmara de Vereadores de Quatro Barras (gestões 2005-2006 e 2007-2008), na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), e duas construtoras. Eles são acusados de má execução de obras da sede do Legislativo Municipal.

Conforme a Promotoria de Justiça da comarca, o município foi lesado em R$ 327.440,02, em valores atualizados, por irregularidades na execução de obras. Por isso, a ação quer solicitar a devolução desse dinheiro aos cofres municipais.

Os problemas nas obras foram verificados em uma investigação que começou em dezembro de 2010 pelo MPPR, após pedidos feitos por outros vereadores.

Uma comissão especial do Legislativo, com suporte de engenheiro contratado, apontou problemas estruturais diversos, como falhas nas instalações elétricas e hidráulicas, fissuras em paredes e não funcionamento do elevador para pessoas com deficiência, entre outros.

De acordo com o MPPR, a ação judicial foi apresentada após tentativas de uma solução administrativa, como a assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta, e a proposta de um Acordo de Não Persecução Cível às partes. Entretanto, os envolvidos não quiseram aderir a nenhuma dessas alternativas.

Como as sanções por ato de improbidade administrativa não podem ser aplicadas porque os fatos ocorreram há mais de oito anos (prazo estabelecido pela legislação), o MPPR busca o ressarcimento dos prejuízos causados aos cofres municipais pelas obras mal executadas.

