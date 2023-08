Um grupo de estudantes dos cursos de graduação e pós graduação em psicologia pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) lançou uma vaquinha virtual para conseguir publicar os dois volumes do livro Sexualidades e Gêneros em cena. Apoiados por um documento da Unesco que recomenda o amplo debate sobre o tema, eles produziram a obra em ambiente acadêmico e agora pretendem publicá-la para levar a obra a mais pessoas.

A metra estipulada para a publicação do livro é de R$ 12 mil e já foram arrecadados cerca de R$ 8,2 mil. As contribuições podem ser feitas pelo site Apoia.Se a partir de R$ 25. A partir de R$ 50 o doador recebe uma edição virtual da obras e vai ajudar na publicação dos volumes físicos, que serão enviados para quem contribuir a partir de R$ 110.

Uma das autoras é Camila Pellizzer, formanda deste ano na UFPR. “Nesse livro abordamos as temáticas de gêneros e sexualidades, através da análise de filmes, seriados e outras obras de arte. Se você também percebe a importância de compartilhar conteúdos de qualidade sobre estes temas, de forma leve, e quer apoiar o sonho de estudantes, de publicar seus livros, vem contribuir com a gente”, disse.

Em texto publicado no site da vaquinha, os organizadores falaram um pouco mais sobre a iniciativa. “Durante a disciplina, como parte da nossa avaliação, analisamos obras de arte que abordaram temáticas relacionadas a gêneros e sexualidades, fazendo relação com o conhecimento que aprendemos sobre sexualidade durante nossa graduação em Psicologia. Nossas professoras, Dra. Norma da Luz Ferrarini, doutoranda Fernanda Bonato e mestranda Adriane Mussi, acharam tão importante nossa produção que resolvemos compartilhá-las”.

“Nosso objetivo é que nossa obra chegue ao máximo de pessoas, que o conhecimento científico seja partilhado e que pessoas possam compreender o quão importante é falarmos sobre prazer e saúde sexual, pois somente assim poderemos desmistificar a sexualidade, diminuir índices de violência sexual e colaborar para o prazer e saúde sexual”.

