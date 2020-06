O apelo da dificuldade de muitas pessoas com o cadastro do auxílio emergencial do Governo Federal chamou a atenção dos estudantes do curso de Direito da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Para esclarecer dúvidas a quem tem pressa para receber os R$ 600, os estudantes auxiliam famílias e resolvem pepinos inusitados. Entre eles, a de um rapaz impossibilitado de receber o auxílio por estar cadastrado com a profissão de presidente da República.

O projeto Auxílio PDU, oferecido pelos membros do Partido Democrático Universitário (PDU), conta com 19 voluntários. Só na primeira semana, conseguiu auxiliar 50 pessoas. As dúvidas da população são resolvidas por e-mail ou WhatsApp. Todo o trabalho é feito remotamente, já que os voluntários ficam em casa. Nenhum dado pessoal é pedido no processo.

VIU ESSA? – Rodovias brasileiras podem ser rotas de contágio do coronavírus, aponta UFPR

Para a estudante Julia Copla, que auxilia na coordenação do projeto, a experiência está sendo gratificante. “Como estudantes de Direito de uma universidade pública, entendemos que o melhor retorno que podemos dar para a sociedade é auxiliá-la com aquilo que aprendemos e vivenciamos todos os dias, como lidar com as burocracias”, revela Julia. Na visão dela, a proposta tem ensinado na prática tudo que se aprende na universidade.

A sensação de dever cumprido vem também do coordenador Caio Romani, que também é estudante de direito da UFPR. “Queremos poder ajudar cada vez mais. Está sendo muito interessante perceber como existem casos específicos que não se encontra resposta nos ‘manuais’. Muitos dos nossos voluntários são calouros, então é uma maneira de eles permanecerem em contato com o mundo do Direito”, esclarece.

Burocracia é o principal problema

As perguntas recebidas pelos voluntários a respeito do auxílio emergencial são bem diferentes, porém quase todas têm a ver com problemas com a demora da análise ou erro em dados pessoais. Há também quem tenha dúvidas a respeito da ajuda oferecida pelo governo estadual, mas são menos recorrentes.

Em caso de erro em dados pessoais, os voluntários aconselham a pessoa a fazer uma reclamação para a Dataprev, a empresa de tecnologia e informações da Previdência Social, para analisar a situação. Mas, de acordo com o estudante Rafael Gimenez, que é um dos voluntários do projeto, dependendo do caso, a situação vira criminal.

VIU ESSA? – Academias de Curitiba têm volta lenta de alunos mesmo com ações preventivas da covid-19

“Teve o caso de um rapaz que na carteira de trabalho dele, o último emprego constava como presidente da rRpública. Então, o aconselhamos a ir na Delegacia do Trabalho para abrir uma solicitação de análise da situação e assim conseguir solicitar novamente o auxílio que tem direito a receber”, explica Gimenez.

Como pedir ajuda

Os voluntários criaram uma arte e divulgaram o projeto nas redes sociais, entre amigos, via WhatsApp e Facebook. “Estamos mandando para várias pessoas, tentando contato com meios de comunicação para divulgar o nosso projeto”, afirma Gimenez. Para o estudante, quanto mais pessoas souberem do projeto, melhor.

Para falar com a equipe, basta enviar um e-mail para auxiliopdu@gmail.com. Se preferir, é possível mandar por e-mail o número de WhatsApp para que um dos voluntários entre em contato.

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?