Estradas têm movimento alto em todo o Paraná neste sábado

O número de veículos nas estradas paranaenses na manhã de sábado (28) é considerado alto, especialmente no sentido Santa Catarina. As informações são das concessionárias Via Araucária, EPR Litoral Pioneiro, Arteris Litoral Sul e Arteris Régis Bittencourt.

O maior fluxo é na BR-376/PR, com três pontos de lentidão. No km 616 ao km 625, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, km 651 ao km 656, em Tijucas do Sul, também na Grande Curitiba e km 671 ao km 676, em Guaratuba, no Litoral. Nesses casos, sentido ao estado vizinho de Santa Catarina.

Na BR-277, principal via ao litoral paranaense, o fluxo é considerado moderado. O principal ponto de fila é no km 67 ao km 61, de acordo com a EPR Litoral Pioneiro. No trecho de Serra do Mar, o tempo está nublado e com alguns pontos de neblina. Demais trechos de concessão não registram congestionamento.

Ainda na 277,segundo a Via Araucária, o movimento de carros passando pela praça de pedágio em São Luiz do Purunã, em Balsa Nova, é intenso. A fila é de aproximadamente 200 metros após às 9h20.

Na BR-116, a Régis Bittencourt, no sentido São Paulo, o fluxo é normal. Já para Curitiba, um acidente no km 526,7 da BR-116/SP, em Barra do Turvo, interdita a faixa esquerda pista.