A Estrada da Graciosa (PR-410) foi reaberta na manhã desta quinta-feira (1º) pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR). A liberação das pistas ocorreu às 9h, após avaliação da estabilidade dos taludes da rodovia. A estrada havia sido interditada na quarta-feira (31) devido a um acúmulo de chuvas nos últimos dias, que chegou a 90 mm.

Mesmo reaberta, trafegar pela Estrada da Graciosa ainda merece atenção dos motoristas, isso porque, a rodovia continua em operação pare-e-siga entre o km 7 e km 8, e do km 11 ao km 12, locais com obras de recuperação de encosta em andamento. Os danos foram registrados no final do ano passado e neste ano, sendo atendidos pelo DER/PR emergencialmente.

Segundo o DER/PR, a rodovia deve permanecer aberta nos próximos dias, caso as condições climáticas permaneçam favoráveis, sendo interditada caso chova excessivamente em um único dia, ou durante períodos prolongados. A orientação aos usuários é seguir pela via com cautela, observando a sinalização provisória, para garantir a segurança de todos os envolvidos.

