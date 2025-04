Drift na Ceasa Curitiba! Evento reúne apaixonados por manobras radicais

Manobras radicais e muita adrenalina. Esse será o cenário da Ceasa Curitiba neste final de semana com a promoção do evento da DKBR (Drift King Brasil), uma comunidade de apaixonados pelo Drift. O estacionamento da unidade vai receber 35 pilotos, entre profissionais e amadores, que mostrarão as habilidades em uma pista projetada especialmente para a prática do drift. Os ingressos já estão quase esgotados.

Para estacionar no local, os visitantes devem doar um quilo de alimento não perecível, que será destinado ao programa social Banco de Alimentos – Comida Boa, da Ceasa Paraná. Além da competição e de uma exposição de carros, haverá também um espaço gastronômico, com food trucks.

“Fizemos questão de possibilitar o espaço do Ceasa para que possam praticar esse esporte”, afirmou Paulo Ricardo da Nova, diretor da Ceasa Paraná.

“A DKBR e a SPL DRIFT Team estão trabalhando para reposicionar Curitiba como referência no Drift, assim como era há 15 anos, com eventos pela capital. Queremos desenvolver cada dia mais a comunidade de Drift na nossa região”, afirmou Danilo Freitas, piloto profissional e empresário do setor.

Pista de drift na Ceasa Curitiba terá proteção de segurança

Para garantir a segurança do público e dos pilotos, a pista será protegida com equipamentos adequados. Haverá três ambulâncias no local.

“Quando fomos procurados pelos organizadores, pensamos em todos os prós e contras do evento e uma questão muito importante foi a da segurança. É imprescindível ofertar um momento de lazer em que toda a família possa participar, do idoso até a criança, independentemente da idade. E também garantir aos pilotos uma prática segura desse esporte que vem conquistando cada vez mais público”, disse Eder Bublitz, diretor-presidente da Ceasa Paraná.

O que é drift

Dentro do automobilismo existem diversas categorias com diferentes tipos de carros, pistas, pilotos, estilos e corridas. Uma delas é o drift. Esse é um estilo de competição em que a intenção é derrapar com a traseira do veículo para um lado e as rodas dianteiras no sentido contrário da curva.

+ Leia mais Força Aérea Brasileira abre inscrições para contratar temporários; veja vagas

Geralmente, a modalidade é disputada entre dois competidores. O desafio do piloto é “controlar o descontrole” do carro. Se o piloto deixar o carro alinhado, que seria andar em linha reta, perde pontos.

Serviço – DKBR etapa Ceasa

Local: Ceasa Curitiba – BR-116, km 111, nº 22.881 – Tatuquara – Curitiba

Horário: Sábado (05) das 18h30 às 22h e Domingo (06) das 12h às 18h

Estacionamento: Com doação de 1 quilo de alimento não perecível

Alimentação: Disponível no local

Mais informações sobre ingressos para o DKBR podem ser obtidas pelo site do evento.