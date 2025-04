Ídolo do punk rock, Marky Ramone recebe homenagem da Câmara de Curitiba

Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba (CMC) entregaram Votos de Congratulações e Aplausos a Marky Ramone, ex-baterista da banda Ramones, na terça-feira (01). A homenagem “reconhece a contribuição do músico para o punk rock e sua relação com Curitiba”, cidade onde o artista já se apresentou diversas vezes.

O tributo foi proposto pelo vereador Tico Kuzma (PSD) e a concessão do título contou com a presença de diversas autoridades municipais no Hard Rock Café Curitiba.

Marky ingressou nos Ramones em 1978 e participou dos álbuns Road to Ruin (1978) e End of the Century (1980). Após o fim da banda em 1996, seguiu promovendo o legado punk com diferentes projetos, incluindo a banda Marky Ramone’s Blitzkrieg.

A homenagem ocorreu poucas horas antes do show de Marky Ramone na Tork’n Roll, evento que integra a Tour Blitzkrieg 2025 e que sediou as celebrações de 10 anos do Hard Rock Cafe Curitiba. No palco, ele apresentou sucessos dos Ramones como “Blitzkrieg Bop”, “I Wanna Be Sedated”, “Pet Sematary” e “Sheena Is a Punk Rocker”.

Curitiba e o punk rock

Curitiba tem papel importante na trajetória de Marky Ramone, tendo sido palco de apresentações, como um show histórico na Pedreira Paulo Leminski em 1994. A iniciativa da Câmara destacou a conexão entre o músico e a cidade.

“Marky tem uma forte relação com Curitiba, uma das cidades brasileiras onde ele mais se apresentou ao longo dos anos. Ele já declarou publicamente seu carinho pelo público curitibano, que sempre recebeu bem suas turnês”, aponta o requerimento de votos de congratulações aprovado pela Câmara de Curitiba com unanimidade.