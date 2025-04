Força Aérea Brasileira abre inscrições para contratar temporários; veja vagas

A Força Aérea Brasileira (FAB) abriu inscrições para um processo seletivo para profissionais de nível superior em caráter temporário. As oportunidades são para o Quadro de Oficiais da Reserva de 2ª Classe do grupamento técnico, magistério, segurança e defesa, médicos e farmacêuticos, dentistas e veterinários.

Os selecionados serão direcionados para diversas cidades brasileiras entre 2025 e 2026. Todos os quadros são para convocação, incorporação e cadastramento em banco de dados.

As inscrições para o processo seletivo da FAB podem ser feitas até às 23h59 do dia 23 de abril, pelo site de Convocação do Pessoal Temporário da Aeronáutica. No site, também é possível realizar o cadastramento no Sistema de Convocação do Pessoal Temporário da Aeronáutica.

Como é o processo seletivo da FAB?

A seleção dos candidatos será feita conforme o edital do certame, disponibilizado no site oficial do processo seletivo.

As etapas para incorporação são: Entrega de Documentos (ED); Validação Documental (VD); Avaliação Curricular (AC); Concentração Inicial (CI); Inspeção de Saúde (INSPSAU); Avaliação Psicológica (AP); Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF); Concentração Final (CF) e Habilitação à Incorporação (HI).

Atenção!

Conforme a FAB, os voluntários deverão ter especial atenção em relação aos documentos necessários para a comprovação dos Requisitos Específicos e dos Parâmetros de Qualificação, visando à comprovação das exigências.

“Cabe alertar, ainda, sobre a necessidade de apresentação de alguns Exames Médicos. Recomendam-se aos voluntários que se antecipem para a realização dos exames, avaliações, atestados e laudos médicos a serem apresentados na Concentração Inicial, previstos no Aviso de Convocação. Ao serem incorporados, conforme edital, os convocados serão declarados Oficiais e incluídos no Quadro de Oficiais da Reserva de Segunda Classe Convocados”, diz o documento.