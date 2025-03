Estação-tubo de Curitiba entra em obra na próxima semana; veja endereço

A partir da próxima segunda-feira (24) mais estações-tubo de Curitiba vão entrar em obras. No dia 10 de março, a prefeitura iniciou um projeto para revitalizar 69 desses locais da cidade. As reformas começaram nas estações-tubo Osternack e Centro Médico, ambas no sentido Sítio Cercado, no Bairro Novo.

Já na segunda-feira, entra em obra a estação-tubo Vila São Pedro, nos dois sentidos, no bairro Xaxim. As intervenções nessa parada vão até 5 de abril.

Durante o período, quem frequenta a estação-tubo Vila São Pedro poderá utilizar as linhas alimentadoras, convencionais e Interbairros da região: 624 – V. São Pedro, 665 – V. Rex, 625 – Gramados e 030 – Interbairros III. Confira mais informações sobre as linhas.

Reforma nas estações-tubo de Curitiba

O projeto de revitalização das estações-tubo é dividido em lotes e prevê a troca de estrutura metálica e troca do piso naval, borrachas do piso, além da realocação da catraca da entrada para melhor acessibilidade.

Esse novo pacote de reformas se soma às 203 estações-tubo que foram revitalizadas de 2022 a 2024. “Com ele, a Urbs completa o ciclo de revitalizações das atuais estações-tubo da cidade, restando apenas as 25 estações do Novo Inter 2 e as 58 do Ligeirão Leste/Oeste, que serão revitalizadas dentro dos projetos de obras específicos dessas novas linhas”, afirma Alceu Portela, gestor da área de manutenção da Urbs.

No período de obras, os passageiros precisam ficar atentos porque as estações-tubo ficarão desativadas parcialmente ou integralmente. Os usuários são avisados por meio de cartazes nos ônibus e de Painéis de Mensagens Variáveis (PMV) nas próprias estações-tubo.

Andamento das obras

A revitalização da estação-tubo Centro Médico deve ser concluída nesta sexta-feira (22). Já a Osternack segue até 9 de abril com bloqueio parcial – os usuários podem fazer o embarque e desembarque na estação na parte que ficará operacional.