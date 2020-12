Apesar dos seguidos conselhos das autoridades em permanecer em casa, as pessoas insistem em sair para a rua mesmo que protegidas, em teoria, dentro de um veículo. O resultado disto é que não tem mais vaga no agendamento para percorrer o Caminho de Luz do Parque Barigui. Diariamente são 1500 veículos cadastrados que estão liberados para acompanhar esta atração que vai se estender até o dia 23 de dezembro. Os agendamentos estão lotados até o final da atração e não há previsão de mais datas.

O Caminho de Luz do Barigui teve início no dia 27 de novembro e foi concebido para seguir todos protocolos sanitários para evitar aglomerações e contágios da covid-19. O espetáculo natalino, que atualmente está esgotado, é no sistema drive-thru e conta com o grande Coral de Anjos e Homens (virtual), banda de Noéis, Anunciação do Senhor pelo Anjo Gabriel à Maria, Maria Visita Isabel Sua Prima (Magnificat) e Santo Presépio. A procura foi grande nos primeiros dias e uma longa fila se formou ao Portal de Acesso, com entrada pela BR-277.

Antes de esgotar houve uma tentativa de reduzir o tempo de espera com um sistema de agendamento. A pessoa agendava o dia pelo site Caminho de Luz Condor e fazia a sua inscrição. No último fim de semana, as apresentações foram canceladas em virtude do tempo ruim e muitos fizeram as inscrições. Na noite desta segunda-feira (07), os interessados tiveram a surpresa de não encontrar mais vagas disponíveis.

Parque Náutico é opção

Se não conseguiu marcar a data no Barigui, a opção é o Parque Náutico, no Boqueirão. Com 1,5 quilômetro, o Caminho de Luz no Parque Náutico irá oferecer a partir desta quarta-feira(09), às 19h, sete estações com atrações como árvore de Natal de 22 metros, apresentações de coral e balé em telões de alta definição, presépio, anjos de luz e estruturas do espaço iluminadas com microlâmpadas (pórticos, passarela, torre e casa da guarda).

Assim como o espetáculo drive-thru do Barigui, o Caminho de Luz no Parque Náutico precisa ser agendado pela internet no site “Caminho de Luz no Parque Náutico”. No momento da reserva pela internet, o interessado terá que preencher alguns dados (nome completo, RG, email, telefone e placa do automóvel) e escolher o dia e o horário de chegada ao espetáculo (são três horários diários: 19h -19h45, 20h-20h45 e 21h-21h30). O espetáculo drive-thru tem capacidade para 900 carros e vai até 23 de dezembro, das 19h às 22 horas.