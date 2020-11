Uma das principais novidades do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2020, o Caminho de Luz no Parque Barigui estreou na noite desta sexta-feira (27). Seguindo todas as normas de segurança para evitar o contágio de covid-19, sem aglomeração, a atração é um espetáculo drive-thru inédito no Brasil.

As pessoas acompanham de carro as apresentações natalinas ao longo de um percurso de 1,4 quilômetro por dentro do parque. O prefeito Rafael Greca, a primeira-dama Margarita Sansone, e o empresário Joanir Zonta, proprietário da rede Condor, que patrocina a atração, participaram da inauguração.

Serão 27 dias de apresentações, até 23 de dezembro, das 19h às 22h. A atração também conta com controle de público e fluxo. “Concebemos o percurso de luz para marcar o Natal da pandemia, o Natal 2020. Ninguém se aproxima, ninguém se toca, e os atores usam máscaras escudo. O Parque Barigui se transforma no grande caminho em direção ao ano novo, ao ano da imunidade, ao ano em que estaremos livres das provações que em 2020 nos afligiram”, disse o prefeito Rafael Greca.

Greca acompanhou todo o percurso dentro de um ônibus jardineira todo iluminado com luzes de LED. “Os mistérios da redenção humana e a encarnação de Jesus Cristo são explicados nas clareiras do bosque. Afinal de contas o que é a vida senão caminhar na pela escuridão em direção à luz”, afirmou.

O prefeito também destacou que o Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2020 é um exemplo de economia criativa, capaz de gerar empregos e renda. “Que a luz que brilha em Curitiba repercuta em todo o nosso país, saúde para os brasileiros em 2021”, definiu Greca.

Estações temáticas

O espetáculo, que tem o patrocínio da Rede de Supermercados Condor, conta com dez estações temáticas e é feito pela Alameda Ecológica Burle Marx, com entrada pelo Portal de Acesso (entrada pela BR-277), até a Rua Cândido Hartmann.

No caminho o público pode apreciar o Grande Coral Celeste dos Anjos (virtual), Banda de Papai Noéis, Anunciação do Anjo Gabriel, Maria Visita Sua Prima Isabel (Magnificat) e Santo Presépio. Músicos, atores e esculturas animadas dão vida aos personagens.

O circuito também conta com túneis de luz, iluminação cênica no bosque da Alameda e duas árvores de Natal. Uma delas tem 22 metros de altura e 54 mil pontos de luz LED e fica no lago do parque.

Durante o percurso é permitida apenas uma parada de carro, na Estação 2, para acompanhar as apresentações de 2,5 minutos do Grande Coral Celeste dos Anjos, que é exibida em telas gigantes de alta definição.

Não é permitido sair dos veículos para fazer fotos ou filmar. Além disso, durante todo o trajeto, há placas com orientações e alertas sobre velocidade e outros cuidados.

Ônibus ou a pé

Quem não puder ir de carro também pode aproveitar a experiência natalina no Barigui com o ônibus especial X50-Natal Parque Barigui. A linha tem como ponto inicial de embarque no Terminal Campina do Siqueira, percorre os 1,4 km de programação dentro do parque e volta para terminal.

Também há duas opções de circuitos a pé, mas que darão acesso a apenas algumas estações do Caminho de Luz Condor. As entradas são pela ponte de madeira da Rua Cândido Hartmann ou pelo portal do estacionamento da BR-277. Durante todo o percurso, a orientação é distanciamento e uso de máscara.

É proibido fazer o circuito de bicicleta e de moto. Durante o período das apresentações a Alameda Ecológica Burle Marx estará fechada para o trânsito normal das 17h às 6h da manhã.

Serviço

Caminho de Luz Condor no Parque Barigui

Data: Até 23 de dezembro

Horário: apresentações diárias das 19h às 22h

Durante o período das apresentações a Alameda Ecológica Burle Marx estará fechada para o trânsito normal das 17h às 6h da manhã. Atração gratuita