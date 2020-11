Com eventos simultâneos em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Florianópolis, o Burger Fest chegou a Curitiba na semana passada com uma seleção de alguns dos melhores sanduíches da cidade. Até o próximo dia 15 de dezembro, 14 estabelecimentos oferecem receitas exclusivas para testar o paladar de quem gosta de um bom e velho hamburger.

Aliás, estes foram os principais requisitos para selecionar os participantes da edição deste ano do festival: a exclusividade e a criatividade dos sandubas. O Burger Fest 2020 “deixou fluir” a criatividade dos chefes pra elaborar uma nova receita saborosa e que não conste no cardápio tradicional das casas.

O desafio foi lançado e a curadoria do festival selecionou 14 estabelecimentos. São eles: (Clique no nome de cada estabelecimento para ver descrição e foto dos sanduíches).

Alguns ingredientes premium e curiosos que compõem os burguers exclusivos são shitake empanado com queijo cheddar, pimenta jalapeño, guacamole, huancaína (molho peruano) e creme de milho. Os valores dos hambúrgueres variam de R$ 18,90 a R$ 39,90. Os clientes também podem saborear combos especiais criados para o festival, comercializados no valor fixo de R$ 25,00.

“Já fizemos diversas edições em outras capitais e chegamos em Curitiba pela primeira vez no ano passado. O resultado foi muito positivo, tanto pela criatividade e inspiração dos chefs quanto pela clientela curitibana, que é realmente uma consumidora do hambúrguer de qualidade. Portanto, neste ano, resolvemos voltar a Curitiba para manter essa tradição, fomentar a cultura do bom hambúrguer e dar um fôlego para o setor gastronômico neste momento tão desafiador”, comenta Claudio Baran, criador do festival.

Mais informações pelo site do festival.