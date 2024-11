Escola em Curitiba firma pacto global inédito com a ONU

Realizando ações e participando de projetos para preservar o meio ambiente, a Escola Pedro Apóstolo, em Curitiba, faz parte do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU) no Brasil.

A iniciativa da ONU mobiliza a comunidade empresarial a adotar e promover sustentabilidade para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A escola, que atua do Ensino Infantil ao Fundamental 2, está entre as poucas instituições de ensino básico do Brasil a fazer parte do Pacto.

“Há seis anos nossa escola iniciou sua jornada em busca do cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável propostos pela Organização das Nações Unidas. Nossas ações cotidianas visam minimizar os impactos da interferência humana no Planeta Terra. Termos sido aceitos para integrar a Rede Brasil do Pacto Global da ONU é motivo de muito orgulho para nós. Temos certeza de que este é mais um passo em direção ao novo mundo”, comenta a diretora da Pedro Apóstolo, Carolina Paschoal.

Além de ter eliminado todos os descartáveis plásticos de uso único no dia a dia escolar, a Pedro Apóstolo participa de seis projetos sustentáveis: Enfinity, Composta Mais, Terracycle, Tampinha Solidária, Preserve Ambiental e Papel Bom pra Cachorro. A escola ainda foi uma das 10 finalistas em todo o Brasil no programa da ONU Mares Limpos, que teve o propósito de diminuir o consumo de plástico.

Os demais projetos são permanentes e incentivam práticas sustentáveis como a compostagem, recolhimento de material escolar e tampinha plástica para reciclagem e dar a destinação correta para o óleo, além de aderir o consumo de energia 100% limpa, gerada em usina solar proveniente de parques solares.

A instituição ainda criou um programa de desconto sustentável, que incentiva as famílias a apresentarem alguma ação feita em casa que impacte positivamente no meio ambiente para obter desconto na mensalidade.

Pacto Global das Nações Unidas está em mais de 160 países

Como uma iniciativa especial do Secretário-Geral da ONU, o Pacto Global das Nações Unidas é uma convocação para que as empresas de todo o mundo alinhem as operações e estratégias a dez princípios universais nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção. Lançado em 2000, o Pacto Global orienta e apoia a comunidade empresarial global no avanço das metas e valores da ONU por meio de práticas corporativas responsáveis.

Com mais de 21 mil participantes distribuídos em 65 redes locais, reúne 18 mil empresas e 3.800 organizações não-empresariais baseadas em 101 países, sendo a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, com abrangência e engajamento em 162 países.

Já o Pacto Global da ONU no Brasil foi criado em 2003 e atualmente é a segunda maior rede local do mundo, com mais de 1.900 participantes. Os mais de 50 projetos conduzidos no país abrangem, principalmente, os temas: Água e Saneamento, Alimentos e Agricultura, Energia e Clima, Direitos Humanos e Trabalho, Anticorrupção, Engajamento e Comunicação.