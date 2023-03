Equipe do IAT resgata lobo-guará atropelado em rodovia do Paraná

Técnicos do Instituto Água e Terra (IAT) da região dos Campos Gerais resgataram, nesta quinta-feira (30), um lobo-guará vítima de atropelamento na BR-373, em Ipiranga. O animal foi encaminhado ao Centro de Triagem e Atendimento de Animais Silvestres (CETAS) em Ponta Grossa, estrutura vinculada ao instituto e que funciona em parceria com o Instituto Klimionte Ambiental.

Após uma avaliação geral, exames de imagem apontaram luxação e fratura no fêmur esquerdo, e ele precisou passar por cirurgia.

O lobo-guará é macho e tem 24,3 quilos. Está sob cuidados de veterinários e ficará internado até a recuperação total, com acompanhamento integral dos técnicos do instituto. Somente com a validação médica é que poderá retornar ao habitat natural.

O cuidado com a fauna paranaense é uma das principais atribuições do IAT, órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest).

Números

Desde 2019, os escritórios regionais do órgão ambiental registraram mais de 32 mil ocorrências relacionadas a animais silvestres.

Destes, 18.810 foram apreendidos ou resgatados e 13.354 passaram por tratamento, seguido de destinação adequada.

Em 2022, cerca de 6,9 mil animais silvestres foram resgatados, atendidos e/ou destinados adequadamente pelos escritórios regionais do IAT, para os cinco Centros de Apoio aos Animais Silvestres (CAFS) e para o Centro de Triagem e Atendimento de Animais Silvestres (CETAS).

Ajude a preservar

Qualquer cidadão pode apoiar o Estado a proteger os animais em situação vitimada, maus-tratos, tráfico ilegal, cativeiro irregular e atropelamento. As denúncias podem ser feitas ao IAT ou ao Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde, da Polícia Militar do Paraná.

No IAT, a denúncia deve ser registrada junto ao serviço de Ouvidoria, disponível no Fale Conosco, ou nos escritórios regionais. É importante informar a localização e os acontecimentos de forma objetiva e precisa. Quanto mais detalhes sobre a ocorrência, melhor será a apuração dos fatos e mais rapidamente as equipes conseguem realizar o atendimento.

No Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde a denúncia é feita pelo site da Ouvidoria da Polícia do Estado. Se preferir, ligue para o Disque Denúncia 181.

