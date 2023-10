Um engavetamento envolvendo sete veículos, por volta das 8h desta sexta-feira (20), deixou o Contorno Sul, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), parcialmente interditado. Mais de cinco quilômetros de congestionamento se formaram no local, devido ao acidente. Nenhuma pessoa saiu ferida devido a colisão. A pista foi liberada horas depois, por volta das 10h45.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida entre os veículos, envolvendo um ônibus escolar, um caminhão e cinco carros, ocorreu na pista sentido São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Uma vítima foi encaminhada ao hospital, mas não por decorrência do acidente. Conforme a PRF, foi levada devido a um pós-operatório, por precaução.

Após o acidente, ainda segundo a PRF, o trecho ficou parcialmente fechado, até a chegada dos guinchos e a remoção dos veículos envolvidos.

