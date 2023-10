Um caminhoneiro foi preso após uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no quilômetro 302 da BR-277, em Prudentópolis, região centro-sul do Paraná. O caminhão que ele conduzia estava abarrotado de tabletes de maconha. Como se não bastasse o crime de tráfico de drogas, o caminhoneiro estava com sinais de embriaguez.

Segundo a PRF a abordagem ocorreu nas proximidades da Praça de Pedágio Relógio, em Prudentópolis. O caminhão estava carregado com sacas de trigo, mas, durante conversa com o motoristas os agentes de segurança perceberam alteração no comportamento e sinais de embriaguez.

Ao fiscalizarem a carga transportada no caminhão os policiais se depararam com um forte odor de maconha proveniente do compartilhamento de carga, o que foi comprovado quando os agentes localizaram uma grande quantidade de tabletes de maconha ocultos em meio as sacas de trigo.

Caminhoneiro preso!

O condutor foi preso e encaminhado para a polícia civil em Prudentópolis, onde a droga foi pesada, totalizando 4830kg de maconha. O condutor recusou-se a fazer o teste de alcoolemia e estava vindo de Cascavel com destino a São Paulo.

