Engavetamento na BR-376: caminhão sem freio faz ‘strike’ em três carros

Um caminhão que estava com problema no sistema de freios causou um engavetamento na BR-376, em Guaratuba, na tarde desta terça-feira (08).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo, que transportava ração, perdeu o controle no meio da Serra do Mar, alguns quilômetros antes da área de escape.

Por conta da falha mecânica, o caminhão e mais três veículos se envolveram na colisão. A pista chegou a ser bloqueada, mas foi liberada às 16h16. Ninguém ficou ferido no acidente.

Depois do engavetamento, a carga de ração foi saqueada por pessoas que passavam pela região. O caminhão foi notificado e encaminhado ao pátio da PRF, por conta do estado de conservação.

