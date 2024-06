Enfermeira que morreu de Covid-19 vai dar nome a rua de Curitiba

Uma rua de Curitiba deve receber o nome de Karen Carla Blasckovsky Marques Zamperlini, enfermeira que atuava na capital paranaense e que morreu de covid-10 em julho de 2021. O projeto para homenagear a profissional foi apresentado pelo vereador Ezequias Barros (PRD) e votado em segundo turno nesta segunda-feira (17), na Câmara Municipal de Curitiba (CMC).

A proposta recebeu 28 votos favoráveis e a abstenção de Indiara Barbosa (009.00001.2024). A primeira votação aconteceu na última terça-feira (11) e contou com a presença da mãe de Karen, Gertrudes Blaskovsky.

Conforme informações do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Curitiba (SISMUC), publicadas na época em que Karen morreu, a enfermeira tinha 42 anos e estava internada no Hospital Cruz Vermelha.

A vítima era servidora municipal da Prefeitura de Curitiba desde 2010. Karen

Carla atuava na Unidade de Saúde Sabará, localizada na Cidade Industrial de

Curitiba (CIC).

Após a aprovação da lei na CMC, a proposta segue para a sanção da prefeitura.

