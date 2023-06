Apaixonados por moda vintage e sustentabilidade têm um encontro marcado em Curitiba, nesta sexta-feira (9) e sábado (10), na oitava edição do Encontro de Brechós Brechozei. O evento acontecerá 10h às 19h, na Sociedade Água Verde, na Avenida República Argentina, 235.

Com entrada gratuita, o Brechozei promete uma experiência completa para os visitantes. A cada dia, mais de 30 expositores estarão presentes, oferecendo uma ampla variedade de roupas, acessórios e itens vintage a partir de R$ 10, além de peças exclusivas com preços acessíveis e qualidade garantida.

Nesta edição, o encontro de brechós terá o clima animado das festas juninas. Uma das atrações mais aguardadas é a pescaria, que vai unir diversão à oportunidade de ganhar brindes e descontos com os expositores. A cada R$ 50 em compras, os visitantes vão ganhar um vale pescaria, podendo participar e concorrer a prêmios especiais.

Além de encontrar peças exclusivas, conhecer novas marcas e se divertir em um ambiente descontraído e acolhedor, segundo os organizadores, o 8º Encontro de Brechós Brechozei é uma uma excelente oportunidade para promover a reutilização de roupas e acessórios, contribuindo para a redução do impacto ambiental da indústria da moda.

8° Encontro de Brechós Brechozei

Data: sexta-feira 9 e sábado 10 de junho

Horário: das 10h às 19h

Local: Sociedade Água Verde – Avenida República Argentina 235

Informações (41) 9 8841-6333

Instagram: @evento_brechozei

