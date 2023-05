O evento que vem conquistando espaço entre os amantes da moda sustentável e vintage tem uma nova edição em Curitiba, nesta sexta-feira (12) e sábado (13). Em edição especial para o Dia das Mães, encontro de brechós Brechozei contará com mais de 40 expositores, oferecendo uma variedade de peças únicas e exclusivas, com opções de presentes para as mães que cabem no bolso!

LEIA MAIS – Dez mensagens e imagens bonitas para compartilhar no Dia das Mães

Segundo os organizadores, o Brechozei terá peças de qualidade com preços acessíveis, além de ser uma forma de contribuir para o consumo consciente, dando uma nova vida a roupas e acessórios que poderiam ser descartados. Entre as opções, os visitantes vão encontrar roupas femininas, masculinas e infantis, além de sapatos, bolsas e acessórios.

LEIA AINDA – Um dos melhores bolos de chocolate de Curitiba não é de uma confeitaria

Gratuito e para todas as idades

O Brechozei acontece na Avenida República Argentina, 235, no bairro Batel. O evento é gratuito e aberto ao público de todas as idades, trazendo um ambiente familiar e descontraído para toda a região.

VIU ESSA? Dia das Mães em Curitiba: 7 restaurantes para almoçar com sua mãe

Serviço

7° Encontro de Brechós Brechozei

Data: 12 e 13 de Maio

Horário: das 10h às 19h

Local: Avenida República Argentina 235- Batel

Informações 41 9 8841-6333

Instagram: @evento_brechozei

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!