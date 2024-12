Empresa paranaense investe em fretes urgentes e fatura R$ 21 milhões em 2024

A empresa paranaense GCF Transportes, com mais de uma década de experiência, consolida sua posição como uma das principais empresas do setor de transporte e logística no Brasil. Fundada em 2012, nasceu de uma visão de Giovani Girotto, então executivo de vendas de uma multinacional, e Luiz Fernandes, especialista em logística. Ambos identificaram uma lacuna no mercado de transporte e armazenagem, onde a agilidade e a segurança muitas vezes eram deixadas de lado.

Combinando as expertises dos dois empreendedores, a empresa rapidamente se destacou como referência no transporte de papéis, expandindo para aço e autopeças ao longo de sua trajetória. De uma pequena operação em Araucária, a GCF ampliou suas atividades para todo o Brasil, acumulando mais de 50 mil entregas realizadas. Em 2024, fechou um faturamento de R$ 21 milhões, com crescimento de 35% em relação ao ano anterior. Para 2025, a projeção é de crescer pelo menos mais 35% e atingir R$ 30 milhões de receita.

De acordo com Luiz Fernandes, a empresa tem planos ambiciosos de expansão, projetando manter o crescimento contínuo nos próximos anos e reforçando sua posição como uma das empresas mais inovadoras do setor. “Nossa estratégia inclui a ampliação das operações, o fortalecimento do relacionamento com clientes e investimentos em novas tecnologias”, afirma o sócio-fundador da GCF.

Estrutura e diferenciais competitivos

A GCF Transportes opera com duas filiais estratégicas: Araucária (PR) e Barueri (SP), empregando atualmente 42 funcionários. Um dos principais diferenciais da empresa é sua frota própria e o controle rigoroso de suas operações. Recentemente, a GCF adquiriu uma empresa de rastreamento para internalizar o serviço e garantir máxima segurança no transporte, aliando isso a um atendimento 24 horas que reforça o compromisso com os clientes.

Os serviços oferecidos incluem transporte de cargas, como cargas fechadas, milk run e roteirização inbound; armazenagem com opções como crossdocking e processos automatizados; além da gestão de fretes urgentes, com carregamentos enviados ao destino final em até duas horas.

Giovani Girotto, além de ser CEO da GFC, também é piloto da NASCAR Brasil Sprint Race. Foto: Rodrigo Guimarães.

A transportadora também se distingue da concorrência por sua cultura inovadora e pelo enfrentamento de desafios. Giovani Girotto, além de ser CEO da GFC, também é piloto da NASCAR Brasil Sprint Race, demonstrando sua paixão por superar obstáculos e sua busca constante por excelência. Essa mentalidade competitiva se reflete em todos os aspectos da empresa, impulsionando a busca por novas tecnologias e a otimização dos processos.

“Nosso objetivo é crescer com solidez, ano após ano, investindo em estrutura, tecnologia e pessoas para atender nossos clientes com eficiência. Isso é o que nos diferencia em um setor de alta concorrência como o nosso”, garante.