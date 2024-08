Empresa lança serviço de aluguel de carros dentro de condomínios em Curitiba

A startup V1, aplicativo de mobilidade urbana e aluguel de carros por app, acaba de lançar a solução “V1 Frota Digital para Condomínios”. A novidade trata-se de um automóvel oferecido pela empresa à disposição para locação 24 horas por dia, a semana inteira, na garagem de prédios e condomínios da cidade. Ou seja, não é necessário mais ir até uma loja ou ao aeroporto para locar um carro.

O conceito de economia colaborativa, também conhecida como economia compartilhada, já faz parte do cotidiano dos brasileiros, com serviços consolidados como Airbnb, iFood e Rappi. Inspirada no modelo peer-to-peer ou P2P, essa abordagem impulsionou o surgimento de novos negócios que se tornaram essenciais.

No setor da construção civil, a presença das soluções compartilhadas em novos empreendimentos imobiliários vem crescendo alinhada ao conceito de moradia inteligente e multifuncional. Isso se reflete na incorporação de espaços como lavanderias compartilhadas, coworking, bicicletários, entre outros.

+ Leia mais: WhatsApp agora tem criador grátis de figurinhas e GIFs

A sociedade contemporânea valoriza cada vez mais a praticidade, a flexibilidade e a preocupação com o meio ambiente. Nesse contexto, surgem alternativas ainda mais inovadoras para o consumo e compartilhamento de diversos bens e serviços, como o car sharing.

Pelo aplicativo do V1, o condômino habilitado para utilizar o serviço do Frota Digital, pode verificar a disponibilidade do veículo e fazer a reserva e aluguel de carro por app. O pagamento é realizado conforme as horas de uso e os quilômetros percorridos, sendo cobrado na fatura condominial subsequente.

“O veículo é alugado pelo condomínio, que cadastra os moradores autorizados a utilizá-lo. Cada condômino acessa o serviço pelo aplicativo V1 e paga pelo uso na próxima fatura do condomínio ou por meio de um boleto separado. Os veículos são exclusivos do condomínio, ou seja, apenas os condôminos cadastrados podem utilizá-los. O contratante também define os modelos da frota, que são sempre zero km e com manutenção preventiva em dia”, explica o gerente de marketing do V1, Vinicius Carneiro.

Adquirir e manter um carro próprio requer um investimento alto no orçamento, incluindo gastos com manutenção preventiva, seguro, pagamento dos encargos etc. A tendência do mercado de mobilidade com carros compartilhados pode suprir essas despesas.

Além de oferecer praticidade, economia e sustentabilidade, o car sharing valoriza o empreendimento, corroborando que a administração se importa com o bem-estar e a qualidade de vida dos seus moradores e está atenta às novidades de mercado.

+ Veja também: Empresa do Paraná lança condomínio de luxo de chácaras em Santa Catarina

“O tempo de locação e a forma de precificar o serviço a ser cobrado do condômino são definidos pelo próprio condomínio e dependem da finalidade do serviço. Por exemplo, o condomínio pode habilitar um período de locação livre, no qual o morador pode alugar o carro pelo tempo que desejar, ou limites mais curtos para resolver pequenas necessidades do dia a dia, como ir ao mercado ou a um médico. A definição de como o serviço irá funcionar está diretamente ligada ao perfil de uso e ao número de veículos disponíveis na frota particular do empreendimento. Tudo isso é definido em conjunto com um consultor do V1”, detalha Vinicius sobre o funcionamento do serviço.

“Cabe destacar, ainda, que a limpeza dos veículos será de responsabilidade do condomínio contratante, enquanto a manutenção preventiva é realizada pelo V1. A vistoria entre as locações é feita pelos clientes e validada pelo síndico do condomínio. Em caso de alguma avaria ou necessidade de manutenção preventiva, o condomínio deve acionar a central do V1”, complementa.

Esses recursos ainda permitem que os moradores evitem a compra desses bens, utilizando-os apenas quando necessário e devolvendo-os ao local destinado para esse fim. A economia compartilhada atende especialmente aos anseios de uma população cada vez mais atenta à sustentabilidade dos recursos naturais e à qualidade de vida.

Essas soluções promovem um modelo de consumo consciente, maximizando o aproveitamento dos espaços, gerando economia e otimizando o tempo.

Valores inferiores ao mercado

Os valores de locação do car sharing condominial são significativamente inferiores aos valores de mercado. “Proponho uma simples conta: imagine que a locação de um veículo pelo condomínio seja de R$ 3 mil por mês, dividindo esse valor pelo número de horas de um mês (720 horas), o custo é de R$ 4,16 por hora locada. Se a média de locação for de 12 horas por dia, o valor fica em R$ 8,32.

6 passos simples para começar a investir do zero. Sem taxas.

Suponhamos que o condomínio estabeleça um valor fixo de R$ 10,00 a hora para cobrir as despesas fixas e ainda ter uma receita complementar. Mesmo assim, esse valor continua sendo muito acessível para ser um serviço de mobilidade prático e confiável em casa”, detalha o gerente.

É importante ressaltar que, para utilizar esse serviço de aluguel de carro por app, é necessário:

possuir carteira de habilitação válida;

ter mais de 18 anos;

cumprir corretamente os horários agendados;

entregar o carro em bom estado de limpeza, assim como foi entregue.

Povo unido! População não quer o corte de 237 árvores em Curitiba. E agora? Conhece? Loja com armas e itens esportivos faz 80 anos em Curitiba Top 10! Quais são os bairros de Curitiba com maior valorização de imóveis??