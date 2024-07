Uma chácara clube com terrenos a partir de 1200 m², com área de lazer em contato com a natureza, cachoeira e uma área rural a poucos minutos de casa. Seja para investir ou para morar em uma casa de campo, o Condomínio Lucena vem atraindo atenção do mercado imobiliário do Paraná. Localizado em Itaiópolis, próximo a Mafra (SC) e Rio Negro (PR), a apenas 140 quilômetros de Curitiba, o empreendimento foi lançado há poucos dias.

“O Condomínio Lucena possui vários diferenciais quando se fala em chácaras clubes e casas de campo, começando pela proximidade de Curitiba – 1h20 de viagem-, com fácil acesso pela estrada, além de ser próxima às comodidades do centro de Itaiópolis e Mafra. O acesso é tão facilitado quanto ao de alguns clubes de campo na Região Metropolitana da nossa capital. Como investimento, o custo dos lotes é bastante atrativo, a partir de R$ 520 mil, uma média a partir de R$500,00 o metro quadrado”, apresenta Carla Boabaid, CEO do empreendimento, da ABecker Loteamentos..

A área total do terreno é de mais de 550mil m², sendo destinado para construção pouco mais de 247mil m². As redondezas do condomínio, cujo acesso é feito pelo quilômetro 24 da Rodovia Régis Bittencourt (sem estrada de terra), inclui ainda um haras e, futuramente, serão construídos um restaurante e um hotel cinco estrelas.

“Temos ao todo 100 unidades, todas com matriculas individualizadas, e já passamos de 15% das vendas. Nosso público alvo, além de Curitiba e região metropolitana, são pessoas da região de Mafra, seja para morar, ter uma segunda casa ou para investir”, destaca Carla.

Para Wellington Bielecki, sócio proprietário do Condomínio Lucena ao lado de Anderson Becker, o empreendimento está sendo pensado como um investimento para a cidade e toda a região do Planalto Norte de Santa Catarina. “É um investimento de peso em um segmento que vem crescendo muito depois da pandemia, com a busca das famílias por espaços amplos, em contato com a natureza, mas sem abrir mão do conforto, infraestrutura e comodidades de um condomínio. Está localizado a 15 minutos de Mafra, com fácil acesso aos serviços da cidade. Nosso empreendimento oferece tudo isso”, convida.

“O Vale Encantado Park Itaiópolis, ao lado do condomínio de casas, traz diversas atrações como lagos com piscinas naturais, Fazendinha kids, charutaria e adega, o restaurante da cachoeira com cenário indescritível e muitas outras atrações. Tudo com comodidade e localização ímpares, e no máximo a uma hora e meia de Curitiba e do Aeroporto Afonso Pena. Valorizando a cultura étnica dos imigrantes ucranianos e poloneses, o Vale Encantado também vai oferecer produtos como as Pêssankas (ovos coloridos a mão), Motanka (boneca ucraniana) e a culinária tradicional, por exemplo”, pontua Wellington.

Facilidades na negociação

“Além disso, oferecemos opção de parcelamento em 24 vezes sem juros, apenas com correção pelo índice IPCA. Como o parcelamento é feito direto com a incorporadora, há facilidade de negociação. O proprietário vai pagando ao longo da execução da obra do empreendimento, sem juros. Também temos opção de pagamento de uma entrada e 60 ou 120 parcelas, com taxa de juros de 1% ao mês. É bastante atrativo, para não perder negócio”, reforça Carla. Os lotes do Lucena vão de 1200 a 3250 m² e a previsão de entrega é de dois anos.

