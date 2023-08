Empresa da região de Curitiba planeja faturar R$ 280 milhões em 2023

O Grupo Vellore, empresa sediada em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, colocou como meta faturar R$ 280 milhões até o fim de 2023. A companhia conta hoje com 1,2 mil clientes diretos, entre atacados e varejos, e cerca de 50 mil indiretos, que comercializam os produtos por meio de grandes atacados.

A empresa é detentora da Foxlux, que comercializa materiais elétricos e de iluminação, Famastil, marca de ferramentas para construção civil e jardinagem, além da Vellore Ventures, aceleradora de startups e braço de inovação do grupo, que quer transformar o mercado de materiais de construção, ou matcon – como é conhecido, investindo em soluções tecnológicas que alavanque o setor. O grupo ainda está investindo num braço financeiro, a F2Bank.

O grupo terminou 2022 entre as dez empresas paranaenses com maior faturamento segundo o ranking da Abad/NielsenQ, com resultados que ultrapassam os R$ 247 milhões. O número mostra um crescimento de 63,5% se comparado ao de cinco anos atrás. Esse aumento significativo, segundo a empresa, é resultado de uma estratégia que inclui a ampliação do portfólio de produtos e a segmentação voltada para o ramo de materiais de construções.

Nova fábrica na RMC

De 2020 até agora, o grupo, que hoje atua em todo o Brasil, Portugal e países da América Latina como Paraguai, Uruguai e Chile, ampliou seus negócios, com a construção de uma fábrica localizada na cidade de Pinhais, com 7,8 mil metros quadrados e um centro de distribuição com 10 mil metros quadrados.

“Hoje, com essa nova estrutura, conseguimos produzir nacionalmente 17% dos nossos itens. Ainda, possuímos um escritório na China que viabiliza a abertura de fornecedores locais, acompanha a produção e a qualidade durante o embarque, além do controle das fábricas locais. Todos os nossos processos possuem grande envolvimento da equipe, e isso vem se refletindo nos nossos números”, explica o presidente do Grupo Vellore, Paulo Velloso Ribeiro.

Com a construção da fábrica, a ideia é aumentar ainda mais a capacidade de produção nacional. Mas, para isso, a marca vem passando por um processo de reposicionamento dos produtos vendidos. “Queremos fortalecer cada vez mais a Famastil como referência na venda de produtos para jardinagem e ferramentas, enquanto a Foxlux vai responder com mais força pela venda de iluminação e materiais elétricos”, diz Paulo.

Hoje, são mais de mil itens comercializados pelo grupo, e entre os mais vendidos estão lâmpadas LEDs oferecidas pela Foxlux, e mangueiras para jardinagem, da Famastil.

