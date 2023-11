A marca de barras de cereal Nutry ficou na 35ª posição no ranking de 100 Melhores Empresas do Brasil em Satisfação do Consumidor, segundo o instituto de pesquisa MESC. A análise, feita em parceria com o Google, avaliou mais de 10 mil marcas neste ano.

A Nutry atingiu 80,46% na resolução de demandas e 83,1% de satisfação do cliente, além de mais de 3 mil menções à marca e nota positiva em canais de atendimento.

Em 2023, a Nutrimental, empresa responsável pela Nutry, sediada em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), atingiu um crescimento de 30% no seu faturamento. O ano também marca o aniversário de 55 anos da corporação.

