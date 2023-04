A comitiva do Paraná em missão oficial à Ásia assinou um memorando de entendimento para a instalação de uma planta da empresa Phycoil Biotechnology International na cidade de Ivaiporã, no Vale do Ivaí. A previsão de investimento é de US$ 60 milhões – cerca de R$ 315 milhões –, com geração de 200 empregos diretos e indiretos, segundo a prefeitura do município, que já vinha em negociação com a empresa desde o ano passado.

VIU ESSA? Compras de até US$ 50 da Shopee, Shein e AliExpress não terão mais isenção de imposto

A companhia sul-coreana detém a patente de uma tecnologia que extrai ômega 3 de algas marinhas. O extrato é usado na produção de cosméticos, na indústria farmacêutica e, principalmente, na suplementação animal.

O memorando foi assinado em Seul pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior e o prefeito de Ivaiporã, Carlos Gil, na visita da comitiva paranaense à Born 2 Global, hub de inovação do Ministério de Tecnologia e Inovação da Coreia do Sul.

LEIA MAIS – Shopping Mueller lança música como assinatura sonora exclusiva; ouça

Na explanação das startups coreanas à missão paranaense, a Phycoil chamou a atenção pelo potencial de o ômega 3 extraído de algas aumentar a produção de duas proteínas que o Paraná já é líder no Brasil: frango e tilápia.

Veja que incrível