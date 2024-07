Empresa curitibana cria o primeiro destilado zero álcool do Brasil

Os sócios-fundadores da Bacco, premiada destilaria curitibana, decidiram investir em uma nova destilaria, com uma diferença que acompanha uma tendência mundial: a Miden, como foi batizada, vai trabalhar apenas com destilados zero álcool.

“As pessoas estão mudando esse perfil de consumo com foco em uma vida mais saudável. É algo já consolidado na Europa e nos Estados Unidos e que aqui no Brasil começa a ganhar força”, afirma Gilmar Tomasson, que fundou as duas marcas junto com os empresários Hyan Assano e José Tomasson.

Ele explica ainda que a ideia nasceu durante a participação dos sócios na Bar Convent Brooklyn, uma das maiores feiras mundiais de bebidas, em Nova York, EUA. “Além da forte presença de destilados não alcoólicos no evento, tivemos uma mentoria com Dan Gasper, um dos maiores nomes em inovação no mundo das bebidas, que nos ajudou a entender o potencial desse mercado”, afirma Gilmar.

A percepção dos sócios se comprova em dados: um estudo do MenuTrends, da Dataessential, demonstrou que a presença de mocktails (drinks sem álcool) em cardápios de restaurantes ao redor do mundo aumentou 233% nos últimos quatro anos. Além disso, o termo “bebidas não alcoólicas” atingiu o seu pico de popularidade em pesquisas nos últimos cinco anos em dezembro de 2023, de acordo com dados do Google Trends.

É por isso que os empresários querem ‘surfar a onda’ dessa tendência buscando repetir a fórmula de sucesso aplicada na Bacco. “Nossa Vodka foi eleita a melhor do Brasil em 2021 e 2022, e atualmente estamos presentes em 22 estados de todas as regiões do país, com mais de 800 pontos de venda. Nos diferenciamos com nossas soluções de drink service para bares e restaurantes, mas com a Miden queremos focar inicialmente no consumidor final”, afirma Hyan.

O primeiro produto da marca de cara já faz a releitura de um clássico: o Italian Spritz Zero. De acordo com Hyan, a bebida foi “testada” da melhor forma possível: durante o World Drinks Awards, promovido em Londres, em maio deste ano. “Ganhamos a medalha de bronze na categoria No & Low Alcohol, ou seja, estamos entre os três melhores destilados zero álcool do mundo logo na estreia da Miden”, celebra o empresário.

A estratégia inicial da marca será vender diretamente ao cliente final através de supermercados, empórios, casas especializadas e Body Shop’s, além do próprio site oficial da Miden. “Depois vamos atender os bares e restaurantes, que representam uma grande fatia no faturamento da Bacco”, explica Hyan.

Foco em vida saudável

Os fundadores da Bacco e da Miden explicam que a nova marca tem como público-alvo principal as pessoas que se preocupam com um estilo de vida mais saudável e por isso, decidem consumir menos álcool ou até aderem à abstemia.

“Queremos mostrar que a nossa solução emula a experiência de desfrutar um bom destilado, mas é saudável e inclusiva, feita para quem quer ter momentos de celebração e relaxamento sem as limitações que um drink com álcool acaba impondo”, destaca o terceiro sócio, José Tomasson, que complementa: “por isso escolhemos como slogan da Miden a frase ‘celebre a vida sem limites’”.

Italian Spritz Zero

A bebida premiada no World Drink Awards é feita a partir da hidrodestilação de casca de laranja, hibisco, uma mistura de ervas e adição de especiarias. Possui sabor de laranja, com um leve amargor. A cor da bebida é conferida pelo hibisco. Pode ser consumida pura ou misturada com água tônica, espumante zero e outras opções.

“É um destilado bem versátil e que pode ser servido em qualquer tipo de copo ou taça. Mas nós fizemos questão de representá-la em taças de vinho com borda maior, gelo, água tônica e uma rodela de laranja de guarnição para fazer a mesma apresentação tradicional de um Italian Spritz e demonstrar assim que é possível preparar drinks clássicos com bebidas zero álcool”, destaca Gilmar.

Sobre a Bacco

Enquanto “destilavam“ petróleo como engenheiros químicos da indústria petroleira, Gilmar Luiz Tomasson e Hyan Assano fermentavam outro sonho: o do empreendedorismo. Acostumados com a vida boêmia e apreciadores de bebidas alcoólicas premium, ambos almejavam em algum momento ter um negócio próprio. Mas parecia que faltava ainda uma peça para concretizar o plano. Foi quando José Henrique Tomasson, irmão de Gilmar e formado em engenharia mecânica, decidiu fazer parte do projeto e assim nasceu a Bacco Spirit em 2017.

Atualmente, a empresa está presente em 22 estados de todas as regiões do país, em mais de 800 pontos de venda, majoritariamente bares e restaurantes. “O drink service representa a maior fatia do nosso faturamento, pois há uma demanda reprimida no setor de bares e restaurantes que nós atendemos ao diminuir o custo médio da venda com soluções de embalagens maiores e praticidade na hora de utilizar. Esse é um dos nossos diferenciais”, destaca Gilmar, responsável pela produção e operação da empresa.

Perfil dos sócios

Gilmar Luiz Tomasson: Engenheiro Químico, 34 anos, nascido em Dois Vizinhos – PR. Formado pela UFPR, tem histórico e experiência de trabalho com indústria petroquímica e automotiva. Responsável pela produção e operação da empresa.

Hyan Assano: Engenheiro Químico, 32 anos, nascido em São José dos Pinhais-PR. Formado pela UFPR, tem histórico e experiência de trabalho com indústria petroquímica e automotiva. Responsável pelo comercial e marketing da empresa.

José Henrique Tomasson: Engenheiro Mecânico, 28 anos, nascido em Dois Vizinhos – PR. Formado pela UTFPR, tem histórico e experiência de trabalho com indústria automotiva e máquinas. Responsável pelo administrativo e financeiro da empresa.

Vai encarar?? Vai encarar? Chácara pertinho de Curitiba proporciona esporte radical! Só R$ 0,75? Como pagar menos EstaR em Curitiba? Dica pode salvar seu orçamento! Transporte Parque Vila Velha recebe visita de animal “com alto risco de extinção”