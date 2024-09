Empreiteiro morre após escada de prédio em construção desabar em Curitiba

O empreiteiro Hamilton Muchaki, 55 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (16), após o desabamento de uma escada de concreto em um prédio em construção. O acidente ocorreu no bairro Pinheirinho, em Curitiba.

De acordo com a Polícia Militar (PMPR), o homem foi vistoriar a obra quando houve o desabamento em Curitiba. Equipes do Corpo de Bombeiros avaliam se a estrutura do prédio está em risco.

A Coordenadoria de Segurança de Edificações e Imóveis (Cosedi), da prefeitura de Curitiba, que realizou a vistoria na obra e durante a inspeção, interditou totalmente o local após o desabamento. O proprietário foi notificado e deverá apresentar um laudo técnico da estrutura para implementar medidas estruturais que garantam a segurança do local.

Desabamento matou venezuelano

Um operário venezuelano de 22 anos morreu na tarde de sexta-feira (13), no bairro Fazendinha, em Curitiba, após um muro de 7 metros desabar em cima dele. Kenny Ruiz trabalhava em uma obra para uma igreja quando ocorreu o acidente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas pouco pode fazer no atendimento. Segundo a corporação, o rapaz foi atingido por uma barra de aço nas pernas e no tórax.

