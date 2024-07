Empreendedoras da Beleza oferecem cursos gratuitos de maquiagem na RMC

Mulheres que têm interesse em trabalhar no mercado da beleza podem se inscrever para participar dos cursos gratuitos do projeto Empreendedoras da Beleza. A iniciativa é uma parceria entre o Governo do Estado, Grupo Boticário e Instituto O Boticário e oferece capacitações a mulheres em situação de vulnerabilidade social que moram na Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e desejam empreender na área.

As inscrições podem ser feitas até o dia da realização do curso em cada cidade (confira a lista abaixo) pela internet ou presencialmente nas Agências do Trabalhador de cada município. A partir de agosto, também será ofertada a segunda etapa dos cursos online, voltados a mulheres de todo o Paraná e com vagas ilimitadas.

Para São José dos Pinhais, Curitiba e Piraquara será ofertado o Curso Avançado de Maquiagem, que é presencial e tem duração de 63 horas, com 15 aulas de 3h30 cada. As capacitações iniciam nos dias 23 de julho em São José dos Pinhais, 19 de agosto em Campina Grande do Sul e 4 de novembro em Curitiba, e as inscrições ficam abertas até essas datas. As alunas que tiverem 75% de presença ganharão um certificado e um kit de produtos para iniciar os trabalhos.

Para as outras cidades, o projeto oferece cursos de Maquiagem Básica, com duração de 8 horas, com metade da grade teórica e a outra metade prática. Os próximos acontecem em Araucária, Pinhais, Piraquara, Fazenda Rio Grande, Agudos do Sul, Balsa Nova, Campo do Tenente, Contenda, Rio Negro, Quitandinha, Tijucas do Sul, Mandirituba e Piên. Além disso, a capacitação também será ofertada às detentas do Centro de Integração Social de Piraquara.

Sobre o projeto

O projeto é uma contrapartida do Grupo Boticário aos investimentos feitos no âmbito do programa Paraná Competitivo. Pelo Governo do Estado, estão envolvidos o Gabinete da Primeira-Dama e as Secretarias da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi), do Desenvolvimento Social e Família (Sedef) e do Trabalho, Qualificação e Renda (SETR).

A primeira etapa dos cursos online iniciou em maio, assim como as capacitações híbridas, que já passaram pelas cidades de Adrianópolis, Cerro Azul, Rio Branco do Sul, Lapa, Itaperuçu, Bocaiúva do Sul, Quatro Barras, Doutor Ulysses, Campo Largo, Campo Magro, Almirante Tamandaré e Colombo. Um segundo ciclo de aulas online inicia em agosto, através do site Empreendedoras da Beleza.

“É um projeto que dá muito orgulho. Até agora, 271 mulheres já foram certificadas e terão a chance de trabalharem no ramo que gostam, de conseguirem a independência financeira que sonham ou de até mesmo de conseguir uma renda extra para a família”, afirma a primeira-dama Luciana Saito Massa. “Espero que esses próximos cursos tragam, além de conhecimento, força e esperança para essas mulheres seguirem com seus sonhos”.

Confira as datas dos cursos:

Curso de Maquiagem Básica (híbrido – 8 horas)

Araucária – 19/07

Pinhais – 26/07

Piraquara – 02/08

Centro de Integração de Piraquara (CIC) – 25/09

Fazenda Rio Grande – 16/08

Agudos do Sul – 23/08

Balsa Nova – 30/08

Campo do Tenente – 06/09

Contenda – 13/09

Rio Negro – 21/09

Quitandinha – 27/09

Tijucas do Sul – 04 ou 05/10

Mandirituba – 18/10

Piên – 25 ou 26/10

Curso Avançado de Maquiagem (presencial – 63 horas)

São José dos Pinhais

Início em 23 de julho, com aulas às terças e quintas-feiras até 10 de setembro e reposição aos sábados

Local: Subprefeitura do Guatupê

Endereço: Praça da Juventude – Guatupê

Campina Grande do Sul

Início em 19 de agosto, com aulas às segundas e quartas-feiras até 16 de outubro

Local: Rua Celestino Ferrarini, 704 – Jardim Nesita

Curitiba

Início em 4 de novembro, com aulas de segunda a sexta-feira até 26 de novembro

Local: Liceu de Ofícios da Rua da Cidadania do Pinheirinho

Endereço: Av. Winston Churchill, 2033 – Capão Raso.

