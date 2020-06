Em meio à pandemia, Santo Antônio vai continuar na ativa. Dia 13 de junho (sábado) é o dia do santo, conhecido como casamenteiro. Reza a tradição que quem acha a imagem do santo no bolo vendido nas paróquias católicas, encontrará seu par em breve. O santo, de origem portuguesa, também tem fama de proteger os pobres e interceder pelos fieis nos momentos difíceis.

Neste ano, umas das novidades é que, além dos diversos recheios e sabores, agora vai ter bolo até de chocolate. Devido à quarentena, a preparação das receitas e a entrega serão feitas com todos os cuidados preventivos. As entregas também serão de forma diferente: com drive-thru ou num sistema em que entra somente uma pessoa por vez para pegar o pedaço, e não pode consumir dentro das paróquias. Veja como vai funcionar em cada local:

Paróquia Imaculada Conceição (Guabirotuba)

Adaptada aos cuidados indispensáveis em tempo de pandemia, a paróquia pretende produzir cinco mil pedaços, com 300 medalhinhas. Os sabores serão de doce de leite, beijinho e abacaxi. Cada fatia custa R$ 5 e toda a arrecadação do evento será destinada para a manutenção da igreja e obras sociais mantidas pela instituição aos mais necessitados.

As vendas serão na sexta (12) e sábado (13) das 9h às 17h e no domingo (14) das 9h às 12h, no sistema drive-thru, montado no estacionamento da paróquia.

Serviço

Paróquia Imaculada Conceição

Endereço: Rua Dr. Alcides Vieira Arcoverde, 244 – Guabirotuba

Telefone: (41) 3296-3765

Facebook da Paróquia Imaculada Conceição

Paróquia Sagrada Família (CIC)

A Igreja da Sagrada Família foi elevada à paróquia em janeiro e não vai ficar de fora da distribuição do bolo do santo. O doce será produzido por voluntários, que escolheram os sabores abacaxi com creme e doce de leite com amendoim. Todos tomarão os devidos cuidados preventivos em relação à Covid-19.

Ao todo , vão ser colocadas 300 medalhinhas na massa, que rende 1.500 fatias. Cada uma será vendida por R$ 5. Para evitar aglomeração, está proibido o consumo do produto nas dependências da paróquia. A retirada poderá ser feita no salão paroquial e no estacionamento da igreja, no sistema de drive-thru, na quarta (10), sexta (12), sábado (13) e domingo (14).

Serviço

Paróquia Sagrada Família (CIC)

Endereço: Rua Des. Cid Campelo, 3980 – Conj. Osvaldo Cruz II – CIC

Telefone: (41) 98750-5111

Facebook Paróquia Sagrada Família

Paróquia Menino Jesus de Praga (Lindoia)

A Paróquia Menino Jesus de Praga vai inovar este ano e, além do tradicional pão-de-ló, na versão recheada com abacaxi e coco, vai servir bolo de chocolate, também recheado. “Os voluntários que preparavam o bolo para as atividades recreativas com as crianças antes da pandemia vão doar os ingredientes”, explica a atendente paroquial Janete Chiumento.

Ao todo, serão 350 fatias de bolos, com 100 medalhinhas misturadas às massas. A preparação será feita por duas pessoas, com todos os cuidados necessários. Para evitar aglomeração, a orientação é para que as pessoas façam a reserva com antecedência. “A retirada será feita apenas no sábado (13), das 9h às 15h, no salão paroquial, e as pessoas devem vir buscar com máscara e usar o álcool em gel”, diz. Janete.

Serviço

Paróquia Menino Jesus de Praga

Endereço: Av. Santa Bernadete, 1013 – Lindoia

Telefone: (41) 3246-8074

Facebook Paróquia Menino Jesus de Praga

Paróquia Santo Antônio (Boa Vista)

“Localizada no bairro Boa Vista, a igreja terá dois dias de venda de bolo: na quinta (11) a partir das 11h30 e no sábado (13) a partir das 9h. O pedaço sai por R$ 5 e é possível comprar o tíquete antecipadamente pelo plantão do dízimo.

Os pedaços de bolo serão distribuídos em embalagem descartável, em sistema drive-thru. A organização solicita aos interessados para tomarem os cuidados de higiene e distanciamento.

Serviço

Paróquia Santo Antônio (Boa Vista)

Endereço: Av. Paraná, 1.939, Boa Vista

Telefone: (41) 3356-5330.

Facebook Paróquia Santo Antônio (Boa Vista)

Nossa Senhora do Rosário de Belém

A venda de bolo começou no fim de semana de 6 de junho, e terá outros três dias: de sexta (12) a domingo (14). Na sexta e sábado será das 9 às 18h e no domingo, das 10h ao meio-dia. São dois sabores de bolo: brigadeiro ou doce de leite, feitos com pão-de-ló e porcionados em um pote plástico. O pedaço sai por R$ 5. O sistema de venda será por drive-thru, com atendentes indo até o carro dos fieis no estacionamento da igreja.

Serviço

Nossa Senhora do Rosário de Belém (Centenário)

Endereço: Rua Amador Bueno, 627

Telefone: (41) 3226-6544

Facebook Nossa Senhora do Rosário de Belém

Paróquia Bom Jesus dos Perdões (Centro)

Devido à pandemia do novo coronavírus, a Paróquia Bom Jesus dos Perdões vai postergar a comemoração da Festa de Santo Antônio para o dia 4 de outubro, data em que se comemora o Dia de São Francisco.

