Na próxima sexta-feira (12), casais apaixonados vão celebrar o amor no Dia dos Namorados. E para não deixar a data em branco mesmo com o isolamento social por causa da pandemia de covid-19, restaurantes estão recebendo encomendas para fazer a data ainda mais especial a dois.

A Tribuna selecionou algumas opções com pratos mais robustos e também aqueles mais em conta, que também são cheios de sabor. A escolha vai de acordo com o casal. Pode ser uma boa mass ou uma seleção de queijos e frios, comida japonesa. O importante é estar em boa companhia. Confira:

Bee Party

Kit de experiência para os namorados da Bee Party. Foto: divulgação.

Neste Dia dos Namorados, a Bee Party criou um kit de experiência (R$ 240) bem romântico a dois. Ele vem com uma tábua de frios, que acompanha três tipos de queijo, copa fatiada, geleia de frutas, azeitonas, figos e damascos. O kit também vem com uma toalha xadrez 50cm x 50cm, um vasinho de suculenta e a tábua de madeira com mensagem escrita à mão. Quem fizer o pedido nesta terça-feira (9) recebe uma garrafa de vinho de brinde. As encomendas são pelo WhatsApp (41) 99827-1004.

Kibô Japanese

Foto: divulgação.

Disponível pelo delivery, o restaurante Kibô preparou uma opção especial para o Dia dos Namorados, que pode ser entregue. O box especial é composto por 30 peças e incluem no preparo atum, polvo, salmão, camarão, ovas de capelin e de codorna trufado, em preparações bem delicadas. O pacote total custa R$ 220. Para quem quiser investir, o restaurante oferece a opção com champange Perrier-Jouet Brut e um arranjo de flores. O pacote mais completo custa R$ 620. Os pedidos podem ser realizados até o dia 11 de junho, pelo telefone (41) 3221-4600 ou pelo WhatsApp (41) 99215-2779. O pagamento é antecipado.

Fábrika Pães

Cesta da Fábrika Pães. Foto: divulgação / Instagram.

A cesta para o Dia dos Namorados da Fábrika Pães é feita com produtos feitos pela padaria artesanal. Ela vem com 400g de focaccia de alecrim, 80g de queijo tipo Brie, 120g de muçarela de Búfala, 100g de queijo Appenzeller, 100g de patê de azeitona e 100g de tomate confitado, 100g de morangos frescos, dois brownies com calda de chocolate, 50g de suspiro e uma garrafa de vinho Felitche. O kit custa R$ 130 e pode ser encomendada até quarta-feira (10) pelo telefone (41) 99846-0211.

Central do Abacaxi

Capeleti do Central do Abacaxi. Foto: divulgação / Instagram.

O restaurante que valoriza ingredientes orgânicos e naturais criou um cardápio especial para a noite de sexta-feira. Há opções que vão de caponata de pinhão (R$27), chutney de berinjela e tomate (R$ 25) e queijo curado orgânico (R$ 15). Entre os pratos principais, capeletti de abóbora com maçã (R$ 59) e escondidinho de ragu de coelho (R$ 57). Para completar, pudim no vidro (R$ 16) e mousse de chocolate (R$ 16). Os pedidos podem ser feitos até quinta-feira (11) pelo telefone (41) 99907-0080.

Garramone

Garramone Eventos. Foto: divulgação / Instagram.

A Garramone Eventos está aceitando encomendas para Jantar de Dia dos Namorados até esta terça-feira (9). Há opção de menu para duas pessoas que acompanha entrada, prato principal e sobremesa. Os pratos vão de burrata com entrada principal, ou queijo brie com geléia, até salmão ao forno, mignon e brownie ou cheesecake de sobremesa. O valor é de R$ 159 para o casal. Há também a opção de reservar separadamente cada prato, com valores a partir de R$ 49. As encomendas podem ser feitas pelo WhatsApp (41) 99164-1200.

Andrea Passos Gastronomia

Opção da Andrea Passos Gastronomia. Foto: divulgação / Instagram.

Quem prefere algo mais leve, a Andrea Passos Gastronomia está recebendo encomendas de cestas de queijos, frios, bolachinhas, castanhas e outros tipos de antepastos em geral. Há opções para dois com preços que variam de R$ 145 a R$ 190, mais a taxa de entrega. Há também cestas de café da manhã, com diferentes tipo de pães, frios, queijos e doces com preços a partir de R$ 299 mais a taxa de entrega. As encomendas podem ser feitas pelo WhatsApp (41) 99152-6736.

