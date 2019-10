Parque mais antigo de Curitiba, de 1886, o Passeio Público passa por uma série de melhorias. Além da implantação de postes com iluminação mais potentes e econômicos, o parque também vai ter novo paisagismo, recuperação de equipamentos como bancos e lixeiras, reforma das calçadas, limpeza dos bueiros, irrigação dos canteiros, além da construção de um novo deck, entre outras benfeitorias.

+ Leia mais: Convite para hospedagem gratuita em rede de hotéis termina em agressão em Curitiba

Só no novo paisagismo, serão 35 mil novas flores, além de mais árvores nativas. A revitalização do Passeio Público faz parte do programa Rosto da Cidade, que está recuperando a área central de Curitiba com uma série de intervenções em edificações históricas e espaços públicos.

+Leia também: Curitiba recebe visita da princesa da Dinamarca pra inauguração de orfanato

Parte da revitalização do parque será entregue 24 de novembro, na abertura da programação Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais, quando o Passeio Público terá um carrossel para o público, além de atrações sem outros pontos da cidade nas comemorações de fim do ano.