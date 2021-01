Conforme a previsão adiantou, a segunda-feira (18) será de muita chuva em Curitiba e na região metropolitana. Existe possibilidade de tempestade e até de granizo. O alerta foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) que prevê chuvas intensas e “perigo” como grau de severidade. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o acumulo total de precipitação pode chegar a 88,4 mm, ou seja, se cuida que a água vai vir firme e sem preguiça. Por volta das 14h30, uma chuva intensa era registrada em vários bairros da cidade.

VIU ESSA? Mudança de última hora impede alunos de Curitiba a fazer prova do Enem

O alento para este “aguaceiro” é que toda essa água pode contribuir com os reservatórios de água que abastecem Curitiba e região metropolitana, que estão em 40,54%. O índice até aumentou comparado a alguns meses de 2020, mas ainda longe do indicador ideal para acabar com o rodízio, que é de 60%. Para esta segunda, a máxima chega a 25ºC no começo da tarde.

Litoral e Interior do PR

No litoral do Paraná, a chuva também vai se fazer presente ao longo do dia. No entanto, a previsão do Simepar aponta que vai ser um pouco mais fraca que da capital. O volume de água não deve ultrapassar 65 mm. Já a temperatura vai ser alta e irá ultrapassar os 25ºC.

No interior do estado, são esperados acumulados expressivos de chuva, especialmente sobre as regiões Sudoeste, Oeste e Noroeste do estado. Em Foz do Iguaçu, o tempo vai estar fechado. Leve seu guarda-chuva e boa semana a todos!