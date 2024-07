Chega! Os dias de chuva e tempo fechado estão com as horas contadas em Curitiba. Segundo a previsão do tempo do Simepar, o sol está com data e hora para reaparecer. Será na quarta-feira (17), a partir das 15h. O astro rei brilhará dando uma bicuda no tempo fechado, que deixou curitibanos mais molhados que sapos no brejo.

Brincadeiras à parte, a previsão do tempo para Curitiba é realmente animadora, pelo menos para quem estava cansado deste tempo digno de Londres na capital dos paranaenses. De acordo com o Simepar esta terça-feira será a saideira do tempo frio e chuvoso, com mínima de 12ºC e máxima de 16ºC e um acumulado de 10 milímetros de chuva.

Para esta quarta-feira, segundo a previsão do tempo para Curitiba, a temperatura já sobe, com mínima igual: 12ºC, mas máxima de 19ºC e nada de chuva.

“Na quarta-feira, o sol estará mais presente na maioria das regiões do Paraná. Na faixa litorânea segue com mais nuvens e condição de alguma precipitação leve. Em relação às temperaturas, esquenta mais a partir do noroeste, passando um pouco da casa dos 25 °C. Demais setores paranaenses, as temperaturas continuam apresentando uma elevação um pouco mais lenta, especialmente entre o sul e o leste”, afirmou o Simepar.

