Nesta segunda-feira (16), o vice-prefeito de Curitiba e secretário de Estado das Cidades, Eduardo Pimentel, anunciou uma ação humanitária em apoio aos municípios paranaenses afetados pelas intensas chuvas que castigaram o Paraná nas últimas semanas. O evento marcou o início da Campanha Solidária Enchentes 2023, iniciativa da Prefeitura de Curitiba, Defesa Civil Municipal, Defesa Civil do Estado do Paraná, Fundação de Ação Social (FAS) e outros órgãos.

A campanha vai arrecadar donativos para moradores de cidades da Região Metropolitana de Curitiba e também de outros municípios paranaenses que necessitarem de apoio. Eduardo Pimentel expressou sua solidariedade às vítimas e às populações que enfrentam as consequências devastadoras das enchentes. Até o momento, a cidade já cadastrou 105 pontos de arrecadação dos donativos.

“Curitiba é uma cidade metropolitana, temos atuado em conjunto com outros municípios em diferentes ações do poder público. Hoje, estamos formalizando esse apoio aos que mais precisam. Pedimos a ajuda da sociedade civil com alimentos, material de limpeza e higiene. É uma união de esforços”, explicou Pimentel.

No último sábado (14), a Defesa Civil de Curitiba, em conjunto com o Estado, mobilizou recursos e entregou a primeira carga humanitária para a cidade de Rio Negro, o município da Região Metropolitana de Curitiba mais afetado pelas enchentes. A carga continha cestas básicas, roupas, agasalhos e material de limpeza, aliviando em parte o sofrimento da comunidade local.

Segundo Pimentel, apesar do volume expressivo de chuvas que atingiu a capital paranaense nos últimos dias – cerca de 312 mm – a cidade resistiu bem. “A Prefeitura de Curitiba investiu massivamente na macrodrenagem e limpeza dos rios que suportaram bem o grande volume de água. Além dos investimentos no monitoramento com as dez estações meteorológicas que nos ajudaram nas ações de prevenção com as equipes das regionais atuando de forma proativa, orientando e auxiliando a população”, afirmou o vice-prefeito.

Como vai funcionar

Todo o material arrecado por Curitiba será destinado aos municípios que precisam pela Defesa Civil do Estado, responsável pela logística.

A iniciativa conta com a colaboração de diversas entidades e órgãos públicos, como a FAS, as secretarias de Segurança Alimentar e Nutricional, do Governo Municipal (Administrações Regionais), do Esporte, Lazer e Juventude e de Desenvolvimento da Região Metropolitana e a Guarda Municipal de Curitiba.

São 105 postos de arrecadação na cidade de Curitiba, contando com espaços do município e também da rede de supermercados Condor. A população pode ajudar com doações de roupas, alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e limpeza e outros recursos que possam auxiliar as famílias afetadas.

Postos de doação

Bairro Novo

Rua da Cidadania

Rua Tijucas do Sul, 1700 – Sítio Cercado

Guarda Municipal

Rua Lupionópolis, 750.

Centros de Referência de Assistência Social (Cras)

Cras Bairro Novo – Rua Tijucas do Sul, 1691 – Sítio Cercado

Cras Madre Tereza – Rua Guaçuí, 6001 – Sítio Cercado

Cras Umbará – Rua Deputado Pinheiro Junior, 1650 – Umbará

Cras Xapinhal – Rua Francisco José Lobo, 416 – Sítio Cercado

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas)

Creas Bairro Novo – Rua João Maranho, 58 – Sítio Cercado

Unidade da Smelj

Clube da Gente Bairro Novo – Rua Marcolina Caetana Chaves, 150 – Sítio Cercado

Condor

Supermercado Condor – Rua Izaac Ferreira da Cruz, 3.868 – Sítio Cercado

Boa Vista

Rua da Cidadania

Av. Paraná, 3600 – Bacacheri

Guarda Municipal

Rua da Cidadania Endereço: Av. Paraná nº 3.600.

Centros de Referência de Assistência Social (Cras)

Cras Boa Vista – Rua Luiza Lélia Gulin Geronasso, 313 – Boa Vista

Cras Atuba – Rua João Batista Scucatto, 120 – Atuba

Cras Bairro Alto – Rua Jornalista Alceu Chichorro, 323 – Bairro Alto

Cras Pilarzinho – Rua Guy de Maupassant, 177 – Pilarzinho

Cras Cachoeira – Rua Rolando Salin Zappa Mansur, 354 – Cachoeira / Parque das Nascentes

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas)

Creas Boa Vista – Rua Lodovico Geronazzo, 1314 – Boa Vista

Unidade da Smelj

Clube da Gente Boa Vista – Rua Joaquim da Costa Ribeiro, 319 – Bairro Alto

Condor

Supermercado Condor – Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 312 – Tingui

Supermercado Condor – Rua Lodovico Geronazzo, 805 – Boa Vista

Supermercado Condor – Rua Amauri Lange Silvério, 1130 – Pilarzinho

Boqueirão

Rua da Cidadania

Av. Marechal Floriano Peixoto, 8430 – Praça Nossa Senhora do Carmo

Guarda Municipal

Rua Mal.Floriano Peixoto nº 8.430

Centros de Referência de Assistência Social (Cras)

Cras Alto Boqueirão – Rua Wilson Dacheux Pereira, s/n, esq. Com rua Arthur Manoel Iwersen – Alto Boqueirão

Cras Boqueirão – Rua da Cidadania Boqueirão – Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8430, sala 47

Cras Iguape Cidadania – Rua Maestro Carlos Frank, 777 – Boqueirão

Cras Vila São Pedro – Rua 1º de Maio, 1214 – Praça Nelson Satenarski Monteiro – Xaxim

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas)

Creas Boqueirão – Rua Frederico Maurer, 3782 – Hauer

Unidade da Smelj

Centro da Juventude Eucaliptos – Rua Pastor Antônio Polito, 2200 – Alto Boqueirão

Condor

Supermercado Condor – Av. Marechal Floriano Peixoto, 7486 – Boqueirão

Supermercado Condor – Rua Francisco Derosso, 3300 – Xaxim

Cajuru

Rua da Cidadania

Av. Prefeito Maurício Fruet, 2150 – Cajuru

Guarda Municipal

Parque Peladeiro – Endereço: Rua Antonio Moreira Lopes, 190.

Centros de Referência de Assistência Social (Cras)

Cras Cajuru – Rua Pedro Violani, 314 – Cajuru

Cras Iguaçu – Rua Leonardo Novicki, 983 – Cajuru

Cras Uberaba – Rua Augusto David de Moraes, 160 – Uberaba

Cras União Ferroviária – Rua Antônio Tortato, 100 – Uberaba

Cras Acrópole – Rua Antonio Moreira Lopes, 328 – Cajuru

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas)

Creas Cajuru – Av. Prefeito Maurício Fruet, 1588 – Cajuru

Unidades da SMSAN

Mercado Regional Cajuru – Av. Prefeito Maurício Fruet, 1880 – Cajuru

Unidade da Smelj

Parque Olímpico do Cajuru – Rua Rivadávia Fonseca de Macedo, 510 – Cajuru

Condor

Supermercado Condor – Av. Comendador Franco, 6005 – Uberaba

Supermercado Condor – Rua Natal, 1155 – Cajuru

CIC

Rua da Cidadania

Rua Manoel Waldomiro de Macedo, 2470 – Cidade Industrial de Curitiba

Guarda Municipal

Rua Raul Pompeia, 130.

Centros de Referência de Assistência Social (Cras)

Cras Barigui – Rua Senador Accioly Filho, 3300 – CIC

Cras Corbélia – Rua Professora Cecília Iritani, 510 – São Miguel

Cras Nossa Senhora da Luz – Rua Davi Xavier da Silva, 451 – CIC

Cras Vila Sandra – Rua Maria Homan Wisniewski, 717 – CIC

Cras Vila Verde – Rua Ney Pacheco, 465 – CIC

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas)

Creas CIC – Rua Padre Gaston, 555 – CIC

Unidade da Smelj

Centro de Iniciação ao Esporte CIC – Rua Sebastião Ribeiro Batista, 152 – Cidade Industrial de Curitiba

Condor

Supermercado Condor – Rua João Dembinski, 1410 – CIC

Gigante Atacadista JK – Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 2297 – CIC

Fazendinha/Portão

Rua da Cidadania

Rua Carlos Klemtz, 1700 – Fazendinha

Guarda Municipal

Fazendinha – Endereço: Rua São Paulo, 1495 – Esquina com a Av. Pres. Kennedy, Praça Bento Munhoz da Rocha Neto.

Centros de Referência de Assistência Social (Cras)

Cras Fazendinha – Rua General Potiguara, 2793 – Fazendinha

Cras Parolin – Rua Francisco Parolin, 881 – Parolin

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas)

Creas Portão – Rua Isaac Guelmann, 4043 – Portão

Unidade da Smelj

Praça Afonso Botelho – Rua Engenheiros Rebouças, 3020 – Portão

Condor

Supermercado Condor – Av. Água Verde, 860 – Água Verde

Supermercado Condor – Av. Presidente Wenceslau Braz, 790 – Parolin

Supermercado Condor – Rua João Bettega, 3930 – Portão

Supermercado Condor – Rua João Alencar Guimarães, 2126 – Santa Quitéria

Matriz

Rua da Cidadania

Praça Rui Barbosa, 101 – Centro

Guarda Municipal

Rua Engenheiro Rebouças, 1732.

Centros de Referência de Assistência Social (Cras)

Cras Matriz – Rua Monsenhor Celso, 35 – Centro

Cras Vila Torres – Rua Aquelino Orestes Baglioli, 120 – Prado Velho

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas)

Creas Matriz – Rua Francisco Torres, 594 – Centro

Unidades da SMSAN

Mercado Municipal de Curitiba – Av. Sete de Setembro, 1865 – Jardim Botânico

Unidade da Smelj

Centro de Esporte e Lazer (CEL) Dirceu Graeser/Praça Oswaldo Cruz – Rua Brigadeiro Franco, 2335 – Água Verde

Condor

Supermercado Condor – Av. Anita Garibaldi, 1729 – Ahú

Supermercado Condor – Rua Martin Afonso, 2800 – Bigorrilho

Supermercado Condor – Rua Fioravante Dalla Stella, 66 – Cristo Rei

Supermercado Condor – Rua Nilo Peçanha, 1000 – São Francisco

Pinheirinho

Rua da Cidadania

Av. Winston Churchill, 2033 – Capão Raso

Guarda Municipal

Rua da Cidadania – Endereço: Av. Winston Churchill nº 2033 – Capão Raso (ao lado do Terminal do Pinheirinho).

Centros de Referência de Assistência Social (Cras)

Cras Novo Mundo – Av. Brasília, 5931 – Novo Mundo

Cras Cidadania Pinheirinho – Av. Winston Churchill, 2033 – Pinheirinho

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas)

Creas Pinheirinho – Rua Doutor Manoel Linhares de Lacerda, 432 – Capão Raso

Condor

Supermercado Condor – Av. Brasília, 6900 – Novo Mundo

Supermercado Condor – Av. Winston Churchill, 2170 – Pinheirinho

Supermercado Condor – Rua Visconde do Serro Frio, 164 – Novo Mundo

Santa Felicidade

Rua da Cidadania

Rua Santa Bertila Boscardin, 213 – Santa Felicidade

Guarda Municipal

Rua da Cidadania – Endereço: Santa Bertila Boscardin nº 213.

Centros de Referência de Assistência Social (Cras)

Cras Bom Menino – Rua Luciano Hella, 322 – Campina do Siqueira

Cras Cidadania Santa Felicidade – Rua Santa Bertila Boscardin, 213 – Santa Felicidade

Cras São Braz – Rua Jaçanã, 447 – São Braz

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas)

Creas Santa Felicidade – Rua Via Vêneto, 2274 – Santa Felicidade

Unidade da Smelj

Clube da Gente Santa Felicidade – Rua Daniel Cesário Pereira, 681 – Santa Felicidade

Condor

Supermercado Condor – Av. Manoel Ribas, 8243 – Butiatuvinha

Supermercado Condor – Av. Ver. Toaldo Túlio, 3650 – São Braz

Tatuquara

Rua da Cidadania

Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n – esquina com a Rua Pres. João Goulart – Tatuquara

Guarda Municipal

Rua da Cidadania – Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n – esquina com a Rua Pres. João Goulart.

Centros de Referência de Assistência Social (Cras)

Cras Monteiro Lobato – Rua Jornalista Emílio Zolá Florenzano, 300 – Tatuquara

Cras Pompéia – Rua Heitor Ferreira, 125 – Tatuquara

Cras Santa Rita – Rua Enett Dubard, 602 – Tatuquara

Cras Laguna – Rua Jovenilson Américo de Oliveira, 1510 – Tatuquara

Cras Caximba – Estrada Delegado Bruno de Almeida, 8280 – Caximba

Cras Dom Bosco – Rua Júlio Pereira Sobrinho, 102 – Campo de Santana

Cras Rio Bonito – Rua Marcos Bertoldi, 442 – Campo de Santana

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas)

Creas Tatuquara – Rua José Krenchiklova, 555 – Tatuquara

Unidade da Smelj

Clube da Gente Tatuquara – Rua Evelázio Augusto Bley, 151 – Tatuquara

