Uma audiência pública vai ouvir a população sobre a obra de duplicação da rodovia PR-412, entre Matinhos e Praia de Leste, localidade de Pontal do Paraná, no Litoral do Paraná. A audiência online será realizada Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), no dia 16 de janeiro.

Na audiência serão apresentadas todas as soluções definidas para a obra, resultado da elaboração de projeto executivo de engenharia. O trecho que poderá ser duplicado tem extensão de 14,5 quilômetros, da ponte sobre o Canal de Matinhos até o entroncamento com a PR-407.

PR-412 deve ser duplicada no Litoral do Paraná. Imagem: DER-PR

A audiência acontece das 14h até as 14h45, com a população podendo encaminhar seus questionamentos e fazer contribuições sobre a obra, que serão analisadas e respondidas por técnicos do DER/PR. O link para acompanhar a audiência bem como material técnico de apoio estarão disponíveis em breve no portal do DER/PR.

Serviço

Audiência pública online da duplicação da PR-412

Data: 16 de janeiro, terça-feira

Horário: entre 14h e 14h45

Local: online, via YouTube – link disponível em breve

Contato: WhatsApp (41) 9-9283-1480

