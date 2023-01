Clientes e funcionários de um mercado localizado no bairro Cidade Jardim, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, viveram minutos de pânico na noite de sexta-feira (6). Dois homens armados invadiram o local e, agindo com extrema violência, fizeram as pessoas que estavam no local de reféns, as usando como escudo humano durante tiroteio com um policial à paisana.

Um vídeo feito por um dos clientes do mercado, que mostra toda a ação da dupla do momento da abordagem até a hora da fuga, foi exibido pela RPC. Clique aqui para ver o vídeo.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os assaltantes invadiram o local e deram voz de assalto, ordenando que os clientes se abaixassem. Em seguida, um dos assaltantes chegou a agredir um dos funcionários do mercado na tentativa de pegar o dinheiro do caixa, antes de ser surpreendido por um policial à paisana que estava no local e tentou render a dupla.

Os criminosos reagiram e trocaram tiros com o policial, usando os reféns para se protegerem nos disparos. Ainda segundo a PM, a dupla roubou uma caminhonete de um cliente e fugiu sem levar nada do estabelecimento.

Durante as buscas para localizar os assaltantes, a polícia encontrou o veículo utilizado na fuga abandonado na Avenida Comendador Franco, a cerca de dois quilômetros do mercado – de acordo com a PM foram encontradas marcas de sangue dentro da caminhonete, o que indica que ao menos um dos suspeitos ficou ferido no tiroteio. Até a manhã deste sábado (7), nenhum dos dois assaltantes foi localizado.

