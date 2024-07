O ex-jogador e ex-técnico da Seleção Brasileira de Futebol, Dunga, e a esposa dele, Evanir Verri, receberam alta do hospital na manhã deste domingo (14). Os dois estavam internados desde a tarde de sábado (13), depois que se envolveram em um acidente na BR-116, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

O casal estava internado no Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul. Os dois foram encaminhados para o local após sofrerem ferimentos leves. Por meio de nota, o hospital informou que Dunga e a esposa foram atendidos pelo Diretor Clínico.

“Ambos sofreram escoriações e foram atendidos pelo doutor Pedro Ernesto Caron, Diretor clínico do HAC. “Reiteramos que a equipe médica do HAC trabalhou intensamente para a rápida recuperação dos pacientes”, afirma Dr Pedro”, diz nota.

Foto: PRF / colaboração.

Dunga e esposa sofrem acidente na Região Metropolitana de Curitiba

O acidente aconteceu no km 39. Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo do ex-técnico saiu da pista e capotou logo em seguida.

O porta-voz da PRF no Paraná, André Filgueira, informou que o carro de Dunga seguia de São Paulo para Curitiba. “Preliminarmente foi constatado que o veículo seguia de São Paulo para Curitiba e, ao chegar nas imediações da Represa do Capivari, que é um trecho muito sinuoso, com muitas curvas, o condutor perdeu o controle da direção do veículo e veio a se chocar com a lateral da rodovia, um barranco, e posteriormente ocorreu o capotamento do veículo, que ficou parado com as rodas para cima”, disse.

Depois do acidente, Dunga e a esposa foram levados para atendimento médico no Hospital Angelina Caron pela concessionária Autopista Régis Bittencourt. O teste do bafômetro foi realizado e teve resultado negativo.

