Ex-jogador da seleção Dunga se envolve em acidente na BR-116

O ex-jogador e ex-técnico da Seleção Brasileira de Futebol, Carlos Caetano Bledorn Verri, mais conhecido como Dunga, se envolveu num acidente de carro no começo da tarde deste sábado (13), na BR-116, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo em que o ex-jogador estava saiu de pista na altura do km 39, capotando logo em seguida. Duas vítimas, Dunga e a sua esposa, ficaram feridos.

Apesar do acidente, ambos estão bem e apresentam apenas lesões leves. O casal foi removido para atendimento médico pela concessionária Autopista Régis Bittencourt. Um teste etilômetro foi realizado, com resultado negativo.

